شركة المياه الفرنسية "إيفيان" تعتذر للمسلمين عن تغريدة رمضانية.. واليمين المتطرف يهاجمها

أحدثت علامة شركة المياه الفرنسية "إيفيان -Water"عاصفة بعد أن أثار منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي رد فعل عنيف لإهانة المسلمين في شهر رمضان المبارك.

يوم الثلاثاء، عندما كان المسلمون يحتفلون ببدء صيام خلال شهر رمضان المبارك، نشرت العلامة التجارية التابعة لشركة "دانون" تغريدة على صفحتها الفرنسية على Twitter نصها: "أعد التغريد إذا كنت قد شربت بالفعل لترًا من إيفيان اليوم".

وأثارت الرسالة ردود فعل غاضبة من بعض المستخدمين الذين وجدوا أنها بلا تفكير وغير حساسة، وكتب أحد الأشخاص "أسوأ توقيت"، ردًا على المنشور الذي أعيد تغريده أكثر من 5000 مرة في يوم واحد.

وقال آخر: "هناك الملايين منا يصومون في فرنسا، أليس كذلك؟" حيث يعيش في فرنسا أكثر من خمسة ملايين مسلم، وهي ثاني أكبر مجموعة دينية في البلاد.

وتساءل المستخدمون عن سبب قرار العلامة التجارية للمياه المعدنية بالتغريدة في ذلك اليوم ، حيث اتهم البعض "إيفيان" بالعنصرية وانعدام الحساسية الدينية.

وبعد ساعات قليلة من نشر التغريدة، اعتذرت العلامة التجارية، ووصفت المنشور الأصلي بأنه أخرق، وقال "إيفيان" إن التغريدة لم يكن الغرض منها التسبب في الإساءة.

لكن اعتذار الشركة لم يحميها من هجمة إضافية شنتها عليها الجبهة اليمينية الفرنسية المتطرفة والتي وصفت الاعتذار بـ"الاستسلام الكامل والخضوع".

وانتقد المحافظون الفرنسيون "إيفيان" بعد اعتذارها للمسلمين عن إعلان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام رمضان.

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