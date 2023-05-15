شقيقة رجوة آل سيف في أول ظهور علني.. هل تشبهها؟

البوابة - نجحت الآنسة الحسناء رجوة آل سيف في دخول دائرة الأضواء العالمية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الديوان الملكي الهاشمي نبأ خطوبتها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في 17 أغسطس 2022.

ومع ترقب الكثيرين من عشاق الأحداث الملكية لمتابعة تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، دخلت عائلة الآنسة رجوة دائرة اهتمام مراقبي الحدث الملكي أيضًا وباتت أخبارهم تحظى باهتمامٍ ملحوظ.

شقيقة رجوة آل سيف

وانشغلت عدة صفحات تعنى بأخبار العائلة المالكة الأردنية في تطبيق "إنستغرام" بتغطية كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف الملكي المنتظر بدءا من بطاقة الزفاف وأهم المدعوين إلى أن توصلوا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن عائلة العروس الحسناء رجوة آل سيف.

ونشرت إحدى هذه الصفحات مجموعة من الصور لشقيقة الآنسة رجوة والتي تدعى دانا آل شيخ في ظهور يعد الأول لها.

كما أشارت الصفحة إلى أن الآنسة دانا هي الشقيقة الصغرى للعروس آل سيف، وكانت قد عملت لفترة وجيزة في أخد البنوك قبل أن تتوجه نحو دراسة اللغة الإيطالية.

كما انخرطت الآنسة دانا آل سيف في عالم صناعة الأحذية الرجالية الكلاسيكية ضمن أكاديمية Riaci.

هل ستنال رجوة آل سيف لقب أميرة؟

وفقًا للدستور الأردني، ستحصل الآنسة رجوة آل سيف على لقب “أميرة” باعتبارها زوجة أحد أفراد العائلة المالكة الهاشمية.

ومن المقرر أن تنال الآنسة رجوة لقب “أميرة” وفقًا لمرسوم ملكي يصدر بشكلٍ شخصي من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

متى ستحصل رجوة آل سيف على لقب أميرة؟

وفقًا للدستور الأردني، ستصدر الإرادة الملكية بمنح الآنسة رجوة لقب “أميرة” مباشرة بعد توقيع عقد القران في الأول من حزيران.

وبعد انتهاء مراسم الزواج ستحظى الأنسة رجوة بلقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

رجوة آل سيف

ولدت الآنسة رجوى السيف في الرياض، وهي مهندسة معمارية لها خلفية في الهندسة المعمارية والتصميم.

درست الخريجة السابقة في معهد الأزياء للتصميم والتجارة وعملت في لوس أنجلوس، وبعد ذلك تم الإعلان عن خطوبتها على خطيبها ولي العهد الأمير حسين في 17 أغسطس 2022.

ومنذ ذلك الحين، قامت الأنسة رجوة آل السيف بالعديد من العروض العامة مع أفراد من العائلة المالكة وكانت جزءًا من الاحتفالات والمناسبات مع ذلك.