رجوة آل سيف .. متى ستحصل على لقب أميرة؟

البوابة - نجحت العائلة المالكة الأردنية في دخول دائرة الأضواء العالمية في الآونة الأخيرة خاصة بعد حفل زفاف الأميرة إيمان الرائع من السيد جميل ثيرميوتيس في 11 مارس الماضي، واقتراب موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة في الأول من حزيران / يونيو 2023.

ومرور ما يقرب من 20 عامًا على آخر حفل زفاف ملكي كبير في الأردن، يتطلع معجبو العائلة المالكة لمتابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الحدث الملكي المنتظر بدءًا من مراسم عقد القران وعدد المدعوين وفستان العروس وأفراد العائلة المالكة وفي مقدمتهم الملكة رانيا التي تعد أيقونة للموضة على مستوى العالم.

وقد لا يكون المراقبون الملكيون على دراية بالتفاصيل المتعلقة بالعائلة المالكة في الأردن، وتساءلوا عن اللقب الذي ستحظى به الآنسة رجوة آل سيف بعد زواجها من ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني.

هل ستنال رجوة آل سيف لقب أميرة؟

وفقًا للدستور الأردني، ستحصل الآنسة رجوة آل سيف على لقب “أميرة” باعتبارها زوجة أحد أفراد العائلة المالكة الهاشمية.

ومن المقرر أن تنال الآنسة رجوة لقب “أميرة” وفقًا لمرسوم ملكي يصدر بشكلٍ شخصي من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

متى ستحصل رجوة آل سيف على لقب أميرة؟

وفقًا للدستور الأردني، ستصدر الإرادة الملكية بمنح الآنسة رجوة لقب “أميرة” مباشرة بعد توقيع عقد القران في الأول من حزيران.

وبعد انتهاء مراسم الزواج ستحظى الأنسة رجوة بلقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

رجوة آل سيف

ولدت الآنسة رجوى السيف في الرياض، وهي مهندسة معمارية لها خلفية في الهندسة المعمارية والتصميم.

درست الخريجة السابقة في معهد الأزياء للتصميم والتجارة وعملت في لوس أنجلوس، وبعد ذلك تم الإعلان عن خطوبتها على خطيبها ولي العهد الأمير حسين في 17 أغسطس 2022.

ومنذ ذلك الحين، قامت الأنسة رجوة آل السيف بالعديد من العروض العامة مع أفراد من العائلة المالكة وكانت جزءًا من الاحتفالات والمناسبات مع ذلك.

هل رجوة آل سيف من أعضاء العائلة المالكة في السعودية؟

رجوى آل سيف مع والدها وخطيبها

تربط الآنسة رجوى آل سيف ارتباطًا وثيقًا بالعائلة المالكة السعودية من جانب والدتها عزة السديري، التي تنحدر من عائلة السديري البارزة، وهي نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري التي تعد إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.

كما كان الملك سلمان بن عبدالعزيز متزوجًا من الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت في عام 2011 عن عمر يناهز 71 عامًا، وهي والدة الأمير فهد بن سلمان (متوفى)، الأمير سلطان بن سلمان، الأمير أحمد بن سلمان (متوفى)، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأمير فيصل بن سلمان، والأميرة حصة بن سلمان.

عائلة السديري

تحظى عائلة السديري بمكانة بارزة في المملكة العربية السعودية، ولقب "السديريون السبعة" هو الاسم الذي أطلق على تحالف من سبعة أمراء في العائلة المالكة السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز من زوجته حصة بنت أحمد السديري.

وهي أيضًا موطن والدة الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية.