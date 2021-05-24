شي نهار رح نرجع نعمل ذكريات أحلى.. "بيتزا هت" يودع اللبنانيين برسالة مؤثرة

أغلقت سلسلة مطاعم البيتزا العالمية "بيتزا هت" جميع أفرعها في لبنان مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

بعد أرشفة جميع منشوراتها السابقة، نشر حساب "بيتزا هت لبنان" على تطبيق "إنستغرام" ثلاث صور فقط تعلن من خلالها قرار الإغلاق.

ووعدت إحدى الصور بصنع "ذكريات جديدة" في المستقبل، مما يشير إلى أن الإغلاق مؤقت فقط.

وأشارت سلسلة المطاعم إلى عدم قدرتها على تقديم "أفضل جودة وتجربة"، مضيفة أنه حتى تتمكن من القيام بذلك فإنها تقول وداعًا بقلب حزين.

وقالت السلسلة في بيانها: "تعوّدتوا علينا نقدملكن أعلى جودة وأحسن تجربة وحتّى ما نخذلكن قررنا نطوي صفحة حلوة ونودّعكن.. خلوا هالذكريات الحلوة ببالكن.. شي نهار رح نرجع نعمل ذكريات أحلى”.

في العام الماضي، أصيب الناس بالذعر بشكل طفيف بعد أن أغلقت "بيتزا هت" جميع فروعها في لبنان بسبب تأخر وصول المكونات الأساسية الأساسية المستوردة من الخارج، واستمر الإغلاق ليومين فقط.

ونظرًا لسعر الصرف المتقلب والمذهل من الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية، لم يكن أمام الشركات الغذائية في جميع أنحاء لبنان خيار سوى خفض جودة منتجاتها أو رفع أسعارها بشكل كبير، أو إغلاقها بالكامل بدلًا من ذلك.

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