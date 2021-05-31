صاحبة أكبر وجنتين في العالم ترغب في المزيد من الفيلر.. هل تصل الى حد الانفجار؟

كشفت صاحبة أكبر وجنتين في العالم "أنستازيا بوكريشوك" عن رغبتها في الحصول على المزيد من الفيلر لنفخ مناطق مختلفة من جسدها.

وقالت الأوكرانية "أنستازيا" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن لديها رغبة في إجراء المزيد من العمليات الجراحية التجميلية لنفخ صدرها ومؤخرتها.

وأشارت "أنستازيا" (32 عامًا) الى أنها أنفقت أكثر من 1600 جنيه إسترليني على حقن إبر الفيلر في وجنتيها حتى باتت تعرف بـ"صاحبة أكبر خدود في العالم".

وقالت بأنها تحقن نفسها بحشوات الهيالورونيك باتباع تعليمات الطبيب التعليمي عبر الإنترنت وتعترف بأنه "قد يكون خطيرًا''، لكنها تحب'' وجود حشوات في وجهها.

وعلى الرغم من مظهرها - الذي يختلف اختلافًا جذريًا عن وجهها الطبيعي - قالت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي إنها تأمل في إجراء المزيد من العمليات الجراحية لجسدها.

وحين سألها أحد المعجبين: "متى ستجري جراحة للصدر وما هو الحجم الذي ترغبين في الحصول عليه؟ وهل تخططين للقيام بحشو مؤخرتك؟ قالت إنها تريد الحصول على ثدي بقياس D.

وأكدت بأنها لا ترغب بحقن الفيلر في مؤخرتها، لكنها ستعمل على شفط الدهون من جسدها ثم حقنها مرة أخرى في مؤخرتها لتعطيها مظهرًا ممتلئًا.

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