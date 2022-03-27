صاروخ روسي يقتل لاعبة الجمباز الأوكرانية كاتيا بعمر الـ11

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية وفاة لاعبة الجمباز كاتيا دياتشينكو البالغة من العمر 11 عامًا خلال غارة جوية نفذها الجيش الروسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقلت هذه الصفحات عن المدربة "أناستاسيا ميششانينكوفا" بأن فرق الإنقاذ عثرت على جثة اللاعبة "كاتيا" تحت الأنقاض صباح يوم الخميس الماضي عندما أصابت قذيفة روسية منزل ذويها.

وقالت "أناستاسيا": "كانت كاتيا تستعد لأن تغزو العالم، لكنها ماتت مدفونة تحت الأنقاض. ما هو ذنب الأطفال".

فيما غردت البرلمانية الأوكرانية "آنا بورتوفا" حزنًا على كاتيا: "توفت لاعبة الجمباز لدينا كاتيا دياتشينكو (11 سنة) تحت أنقاض منزلها في ماريوبول عندما أصابتها قذيفة روسية خلال النهار. كان يمكن أن يكون لها مستقبل مشرق أمامها كبطلة شابة لأوكرانيا، لكنها غادرت مبكرًا".

وذكرت الأمم المتحدة بأن الأطفال هم من أكثر الفئات تضررًا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت قبل شهر بغزو القوات بقيادة فلاديمير بوتين.



وبحسب ما ورد تم تشريد أكثر من 4.3 مليون طفل، منهم ما يقرب من مليوني شخص سافروا إلى البلدان المجاورة طالبًا للجوء و 2.5 مليون نزحوا داخل البلاد نفسها إلى مناطق لم يستهدفها الجيش الروسي بعد.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "تسببت الحرب في واحدة من أسرع عمليات تشريد الأطفال على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية".

وأكدت بيانات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن هناك رقمًا قياسيًا بمقتل 78 طفلًا وإصابة 105 آخرين، أوضحت أن هذه البيانات مأخوذة من الأمم المتحدة فقط، وبالتالي قد يكون العدد أعلى بكثير.