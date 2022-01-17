صرصور يتسلل داخل أذن نيوزيلندي .. و3 أيام من الألم

لم يتبادر إلى ذهن النيوزلندي "زين ويدينج" أن ممارسته لرياضة السباحة الأسبوع الماضي ستجعله يعاني من ألم متواصل في أذنه بوجود كائن حي داخلها مثل الـ صرصور.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن "ويدينج" غطس في حمام سباحة محلي في أوكلاند، نيوزيلندا، يوم الجمعة الجمعة، عندما تسلل صرصور داخل أذنه دون علمه.

ومع مرور الوقت، شعر "ويدينج" أن أذنه مسدودة فعمد إلى استخدام بعض القطرات لتنظيفها والنوم على ناحيتها طوال الليل أملًا في خروج الماء المتجمع داخلها.

وقال: "عندما استيقظت في الصباح وكانت أذني مسدودة، توجهت مباشرة إلى الطبيب، كان الألم لا يطاق، في البداية، اعتقد الطبيب أنه ربما كان يعاني من انسداد المياه، لذلك نصحني بالعودة إلى المنزل واستخدام مجفف الشعر لتجفيفه، لكني شعرت أن الأمر لم يكن على ما يرام”.

وتابع: "أمضيت عطلة نهاية الأسبوع مستلقي على جانبي أو تجفيفها باستخدام مجفف الشعر، وعندما اضطررت للتجول أصبت بالدوار، كنت أشعر بشيء يتحرك داخل أذني”.

وأردف يقول: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، جربت أي شيء أستطيع أن أفعله - شموع الأذن، والقفز على ساق واحدة، ومضغ العلكة، وذهبت للركض - فقط أي شيء يمكن أن أفكر فيه لتنظيف الأذن".

وبعدها توجه "ويدينج" لزيارة أخصائي الأذن والأنف والحنجرة، وبمجرد أن نظر الطبيب داخل أذنه قال له: "يا إلهي، أعتقد أن لديك حشرة في أذنك”.

وقال "ويدينج" بأنه شعر بفرقعة بمجرد إزالة الحشرة: "في تلك اللحظة، أدركت أن كل حركة شعرت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت عبارة عن صرصور يتحرك في أذني، فكرت على الفور في حقيقة أنني كنت أضخ الهواء الساخن في رأسي وأطبخ صرصورًا في قناة أذني طوال عطلة نهاية الأسبوع، جعلني أشعر بالمرض".

واستخرج الطبيب الصرصور النافق في عملية استغرقت أقل من خمس دقائق.

قال: "في كل مرة تلمسها، كنت أتخيلها وهي تسحق صرصورًا في طبلة أذني، لذلك لم أكن المريض المثالي، لقد شعرت بالراحة الفورية بعد إزالتها".