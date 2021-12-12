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الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء .. تعرف على موعدها

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:21
صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد السعودية يوم غدٍ الاثنين، تضرعًا لله بسبب الانحباس المطري.

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وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي يوم أمس السبت: "تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم الموافق 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم أم القرى".

صلاة الاستسقاء

وأضاف البيان: "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".

وتابع: "وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

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وقت صلاة الاستسقاء

ومن المعتاد أن تقام صلاة الاستسقاء بعد مرور 15 دقيقة من شروق الشمس، ويتم الإعلان عنها قبل موعدها المحدد بعدة أيام حتى يتمكن أكبر عدد من المشاركة، والتضرع إلى ربهم واستمطار رحماته.

حكم صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عن النبي صلى اله عليه وسلم، حيث جاء في حديث عَبْدِاللهِ بْن زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

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كلمات دالة:صلاة الاستسقاءالمملكة العربية السعوديةأخبار السعوديةالملك سلمان بن عبد العزيزالتغير المناخي

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