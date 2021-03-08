صورة محرجة لفتاة على خرائط "غوغل".. هل الكاميرا كانت لها بالمرصاد

غالبًا ما تلتقط ميزة التجوّل الافتراضي في "خرائط غوغل" لحظات يشارك فيها مواطنين قد يرغبون في ألا تكون الكاميرا موجودة في تلك اللحظة بالذات، وهذا ما جرى مع فتاة سقطت أمام أصدقائها في الشارع.

وغالبًا ما يستخدم التجوّل الافتراضي في خرائط "غوغل" الأشخاص الذين يتطلعون للعثور على اتجاهات أكثر تحديدًا عند السفر في منطقة جديدة. ومع ذلك، فإنه يجذب أيضًا مجموعة من المستخدمين ذوي العيون النسر الذين يبحثون في البرنامج عن لحظات غير متوقعة.

ففي السابق، تمكن مستخدمي خرائط "غوغل" مشاهدة صور لزوجان عاريان على الشاطئ، فيما شاهدت سيدة زوجها مع سيدة أخرى عبر ذات التطبيق.

وغالبًا ما تثير هذه المشاهد ضجة كبيرة على الإنترنت، لا سيما عندما تتضمن أشخاصًا وقعوا في مواقف محرجة إلى حد ما.

إحدى هذه المشاهدت التي رصدتها كاميرات "غوغل" وهي تلتقط فتاة صغيرة تسقط بشكل محرج أمام أصدقائها في المدرسة.

وفي الصورة، يمكن رؤية مجموعة من أطفال المدارس وهم يسيرون على منحدر فيما يبدو أنه منطقة سكنية، ويرتدون جميعًا زيًا مدرسيًا متطابقًا، لذلك من المحتمل أنهم كانوا متجهين إلى المدرسة أو منها في ذلك الوقت.

وللأسف، يبدو أن هذا هو بالضبط ما حدث لإحدى الفتيات الصغيرات، حين سقطت أرضًا وكانت كاميرا "غوغ"ل لها بالمرصاد.

ويمكن رؤية الفتاة بعد لحظات فقط من تعثرها وسقوطها على الأرض، فيما يقف أصدقاؤها حولها ويبدو أنهم يضحكون على مصيبة صديقتهم.

لجعل الأمور أسوأ، شاركت خرائط "غوغل" اللحظة على التجوّل الافتراضي مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ولكن لحسن حظ الفتاة، تم إخفاء هويتها بفضل سياسة خصوصية خرائط Google.



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