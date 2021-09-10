صورة مهيبة لـ حافة الأرض.. أضواء النجوم في وجه أضواء البشر

التقط رائد الفضاء الفرنسي "توماس بيسكيت" على متن محطة الفضاء الدولية صورة مذهلة لحافة الأرض.

ونشر "بيسكيت" الصورة المهيبة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" عبر رابط Flickr.

وأرفق الصورة بتعليق: "أحيانًا تتصارع أضواء النجوم مع أضواء المدينة من أجل من هو الأكثر سطوعًا وأجمل. أنا فقط محظوظ لأكون الحكم".

A night picture from the Cupola: sometimes star lights battle it out with city lights for who’s the brightest and more beautiful. 🤩 #MissionAlpha https://t.co/9Tt9liMl3C pic.twitter.com/rEtGYfWu0Y — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 5, 2021

وأضاف: "يصعب التقاط هذه الصور وقد فاتني الكثير، أنت بحاجة إلى وقت طويل لتوثيق المشهد، وتحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الضوء، ويتعين عليك كمصور فقط أن تظل ثابتًا للغاية ممسكًا بالكاميرا، ولكن محطة الفضاء تتحرك بسرعة كبيرة، لذا فإن تعقيدات التصوير في الفضاء كثيرة!".

ويعمل رائد الفضاء الفرنسي ضمن فريق وكالة الفضاء الأوروبية، هو أحد أعضاء بعثة (SpaceX Crew-2) وعضو في بعثة "ناسا" رقم 65، التي انطلقت إلى المحطة الدولية في أبريل الماضي.

وأعاد عالم الفلك الشهير "خوان كارلوس مونوز" تغريد الصورة لاحقًا، والذي قدم أيضًا شرحًا للتوهج البرتقالي المرئي في الصورة، وقال إنها كانت برتقالية متوهجة بسبب انبعاث ذرات الصوديوم.