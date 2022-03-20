صورة "مِثلي" في كتاب مدرسي تثير زوبعة في الأردن

أحدثت صورة من كتاب للأطفال يُدرس في إحدى المدارس الخاصة في الأردن جدلًا في الشارع الأردني لما حملته من مضامين تروّج للمثلية الجنسية بطريقة صريحة وواضحة.

وتُظهر الصورة المُلتقطة للكتاب طفلين ملتصقين ببعضهما، وكُتب عليها كلمة "مِثلي"، وهو ما اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسعى لدعم المثلية الجنسية بين الأطفال وتعمد استهداف هذه الفئة العمرية لـ"تطبيع" فكرة المثلية الجنسية في عقولهم الفَتيّة.

وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه "السقطة" التي تهدف إلى تشويه التعليم في الأردن وتحويله بشكلٍ غير مباشر إلى منصة لجعل مفهوم المثلية الجنسية أمرًا عاديًا وهو ما يرفضه المجتمع الأردني جملة وتفصيلًا.

من جانبه، نفى وزير التربية والتعليم الأردنية وجيه عويس في تصريح رسمي وجود هذه الصورة في منهاج رسمي صادر عن الوزارة وقال بأنها مأخوذة من ورقة عمل حضّرها المعلم لتلاميذه، وليست ضمن المناهج الدراسية في الأردن.

وأكد الوزير عويس حرص الوزارة في سياستها على محتوى المناهج الدراسية وإزالة التشوهات منها.

وأشار الوزير في تصريحه بأن كلمة "مِثلي" التي استُخدمت في ورقة العمل تعني "شبيهي"، مؤكدًا أنها غير مقصودة، وكان من الأجدر عدم استخدامها.

وبين عويس أن لجنة مختصة من الوزارة ستتوجه اليوم الأحد المقبل إلى المدرسة للتحقق من ورقة العمل والمعلم بشأن ما ورد.

وفي نفس السياق، قال مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم صالح العمري أن الصورة المتداولة غير موجودة في كتب رياض الأطفال الأردنية، وأنهما لُفّقتا على أنهما في الأردن.

وطالب العمري مروجي الإشاعة بنشر اسم الكتاب وضمن منهاج أي مدرسة أو روضة، مبينًا أن البعض يحاول تشويه صورة المناهج من فترة لأخرى.

وأثارت التصريحات المتضاربة بشأن الصورة من الجهات الرسمية استياء الشارع الأردني مطالبين بضرورة معرفة نتيجة التحقيق ونشر النتائج على وسائل الإعلام من أجل محاسبة المسؤولين.