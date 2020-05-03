ديدان وثعابين تحتل رئة رجل صيني وتمنعه من التنفس!

في حادثة غريبة، تم العثور على رجل صيني يعيش مع ثعابين حية في رئتيه بعد أن تناول مرارة ثعبان ومأكولات بحرية متنوعة أخرى.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "وانغ"، الذي يحب أكل المأكولات البحرية، زار أحد الأطباء مؤخرًا بعد أن واجه صعوبة في التنفس، وعند خضوعه للأشعة المقطعية وجد هو والأطباء أن رئتيه مليئة بالثعابين الصغيرة والديدان الحية.

وعند سؤاله عن نظامه الغذائي المعتاد، قال "وانغ" إنه كان يأكل بانتظام قواقع الماء وجراد البحر وقد أكل مرارة ثعبان نيئ مرة واحدة.

وذكرت الصحيفة أن الرجل مصاب بداء الجارات، وهي عدوى طفيلية تسببها الطفيليات التي تنقلها الأغذية.

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وغالبًا ما يمكن الإصابة بالعدوى الطفيلية عند شرب الماء غير النظيف التي قد تحتوي على طفيليات غير مرئية مثل الديدان الشريطية التي يمكن أن تسبب بالتهابات طويلة الأمد.

وقد تحتوي المأكولات البحرية النيئة على بيض الدودة الشريطية، وهو على الأرجح الطريقة التي حصل بها "وانغ" على الديدان في رئتيه.

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وتعد المأكولات البحرية النيئة نقطة جذب شهيرة في الأسواق الرطبة النموذجية في الصين حيث يتم بيع مجموعة متنوعة من الحيوانات الحية والغريبة والطيور والأسماك معًا. ومع ذلك، فقد خضعت هذه المؤسسات للماسح الضوئي منذ تفشي جائحة "كورونا" المُستجد في "ووهان".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على رجل في الصين يعيش مع الديدان داخل جسده، فعلى سبيل المثال، قام الأطباء بإزالة دودة شريطية تأكل اللحم بطول 12 سنتيمترًا كانت تعيش في دماغ رجل صيني منذ ما يقارب 15 عامًا.