طبيب ينقذ طفلة أوشكت على الموت اختناقًا في فلسطين.. ورد فعل والدها تفطر القلوب

عاشت أسرة فلسطينية لحظاتٍ مؤلمة وقاسية وثقت بمقطع فيديو حين تعرضت طفلتهم للاختناق ولم تكن قادرة على التنفس قبل أن يتمكن طبيب من إنقاذها والتدخل في الوقت المناسب قبل فوات الأوان.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دخول والدا الطفلة مذعورين الى أحد المستشفيات بمدينة جنين وهم يبحثون عن أحدهم لإنقاذ طفلتهم ليسارع أحد الأطباء ويُسعفها يدويًا حتى تمكن خلال لحظات من إنقاذ حياتها من موت محقق.

وسرعان ما انتشرت تلك اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي وسط إشادات بتصرف الطبيب الفلسطيني والذي تبين بأن اسمه مجاهد نزال.

وأثنى المتفاعلون مع الفيديو، الذي نشره الطبيب عبر حسابه، قائلين إنه يمثل الأطباء خير تمثيل في الإنسانية وحسن التعامل مع المواقف.

"وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"



الدكتور مجاهد نزال من قباطية ينقذ حياة طفلة، لحظات وثّقت لا تنسى💙#الطب_مهنة_إنسانية pic.twitter.com/AYZady92B0 — Medhat Awadallah𓂆🇵🇸 (@drmedhat02) April 9, 2021

كما أشار عدد من المغردين الى أن رد فعل الأب وخوفه على طفلته قد فطرت قلوبهم خاصة حين قام بتقبيل يد الطبيب وقدمه لإنقاذ طفله من الموت قبل أن يسجد على الأرض شكرًا لله تعالى.

وكتب الطبيب مجاهد نزال، صاحب الفيديو عبر حسابه على فيسبوك أن الطفلة وصلت إليه في تمام الثانية فجرًا، على يد أمها التي كانت تصرخ ظنًا منها أنها فقدتها.

وأضاف نزال "حملت الطفلة بلا وعي و لا إدراك.. مددتها على يدي اليمنى ووجهها لتحت وضربتها مرة وراء الثانية براحة يدي الثانية على منتصف الظهر، لحظة وبكت الطفلة".

وتابع، أنه دخل في صدمة هو والأسرة بعد هذا الموقف غير مصدقين ما حدث، وعودة تنفسها مرة أخرى.

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