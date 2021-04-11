طفلة فلسطينية تشارك في تنظيف باحات المسجد الأقصى استعدادًا لشهر رمضان

حظيت طفلة فلسطينية تقوم بتنظيف باحات ومرافق المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بكل فخر ونشاط وسعادة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي.

وفي أجواء احتفالية سعيدة، شاركت الطفلة الصغيرة بـ"قشاطة" تفوقها طولًا، الى جانب عشرات من المتطوعين منذ صباح أمس السبت، في تنظيف باحات ومرافق المسجد الأقصى، استعدادًا لشهر رمضان، الذي يهل بعد أيام قليلة.

وتأتي هذه الحملة بعد يومين من اقتحام عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 86 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

من جهته دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أبناء القدس وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك أن يعمره، لتفويت الفرصة على المستوطنين المتطرفين، محذرًا من تداعيات إصرار سلطات الاحتلال والمستوطنين على اقتحام الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية وغيرها، حيث شهدت الفترة الأخيرة محاولاتهم إدخال "قربان" حي إلى داخل المسجد.

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