طفل بريطاني بشعر كثيف يتحول الى نجم على مواقع التواصل

تحوّل طفل بريطاني الى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة صور لشعره الكثيف بشكل غير عادي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد ولد "جاكسون جيمس آيرز" قبل ثمانية أسابيع من موعده مع خصلات فاتنة من الشعر البني، وهو الآن يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

واندهشت عائلة الطفل "جاكسون" من كمية الشعر التي كان يمتلكها لطفل رضيع ولد للتو.

وشاركت والدته "شانون آيرز" من أيرلندا الشمالية الصور على الإنترنت وذهلت من رد الفعل الذي تلقته على شعر طفلها.

وأشارت الأم الى أن طفلها يعاني من حالة نادرة تسمى فرط الأنسولين تؤثر على واحد من كل 50000 طفل حديث الولادة، وعليه تناول دواء يسمى ديازوكسيد للحفاظ على مستويات منتظمة للسكر.

وقالت السيدة آيرز: "ولد جاكسون-جيمس قبل أوانه بثمانية أسابيع، لذلك فوجئنا كثيرًا بشعره الكثيف، يصاب الناس دائمًا بالصدمة عندما يروه وكمية شعره الكثيف، فيما يمزح بعض الناس أنه سيكون مستعدًا لقص شعره قريبًا".

وتابعت: "لم أكن أتوقع حقًا أن ينتشر أي محتوى خاص به، لكن نعم الأمر كله يتعلق بشعره وكان الناس متفاجئين للغاية، ومثل أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي ، عليك أن تتوقع السيئ مع الخير. أحيانًا يتم اتهامي بالرسم على حاجبيه واستخدام مرشح لشعره".

واختتمت حديثها بالقول: "لقد وجدت هذا الأمر مضحكًا بصراحة. لكن ردود الفعل كانت رائعة بشكل عام".

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