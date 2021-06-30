طفل يبيع سيارة والده بسبب لعبة على الموبايل

اضطر أحد الآباء إلى بيع سيارته بعد أن أنفق ابنه 1300 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 1798 دولار أمريكي)على إحدى ألعاب الهاتف المحمول في ساعة واحدة.

وقام الطفل "آشاز معتزه" (7 أعوام) باستخدام بطاقات لعب باهظة الثمن أثناء اللعب، حيث كان يمارس اللعبة التي تقدم عرضًا مجانيًا لمدة ساعة، غير أنها تبدأ فيما بعد في احتساب الوقت بالمال.

ولم يدرك الأب محمد فعل ابنه "آشاز" إلا بعدما وصله عبر البريد الإلكتروني 29 فاتورة متتالية تتراوح قيمتها من 2 إلى 100 جنيه إسترليني، نتيجة ممارسة لعبة "تدريب الوحش".

ونظرًا لأن الأب لم يمتلك المال الكافي لسداد الفواتير، اضطر الى بيع سيارته وهي من طراز تويوتا أيغو Runaround الخاصة بالعائلة.

وقال الأب محمد لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "في البداية، كنت أفكر في أنني تعرضت للخداع. لم أعتقد أبدًا أنه سيكون من الممكن إنفاق هذا القدر الكبير من المال على لعبة للأطفال".

وقدم محمد شكوى لشركة Apple حيث استرد 207 جنيهًا من المبلغ، فيما لم تعلق الشركة على القضية لكنها قالت إنها تأخذ مثل هذه الحوادث "بجدية بالغة" وحثت الآباء على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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