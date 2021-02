طليق أميرة الناصر يبكي بعد خلعها الحجاب ويعلق: نزلتي راسي الأرض

على ما يبدو أن الحرب الكلامية العلنية بين ثنائي "سناب شات" السعودي أميرة الناصر وطليقها مشعل الخالدي لا تزال مستمرة.

بالأمس، أثارت أميرة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خلع الحجاب والتخلي عنه بعد انفصالها نهائيًا عن مشعل، وبعدها بساعات نشر مشعل مقطع فيديو يعرب من خلاله عن استياءه من قرار طليقته.

وظهر مشعل في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "سناب شات" باكيًا ويقول: “حسبي الله عليكي يا أمير، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي".

لكن حلقات الحرب الكلامية لم تتوقف عند هذا الحدث، حيث ظهرت أميرة مرة ثانية في مقطع فيديو آخر وصرحت قائلة: "مو كل من قال بأنه رجل فهو رجل، الرجال بأفعالها وليس فقط شنب"، واختتمت حديثها بالقول: "وع من ذي رجال ويع مليون"!.

ثم نشرت أميرة مقطع فيديو جديد تكشف فيه عن تعرضها للعنف الجسدي، قالت فيه: "هذا نوع من أنواع العنف اللي أنا تعرضت له ومافي أحد وقف معي وجاني ضغط نفسي ما تحملت عقلي طار بغيت أي حاجة تقهره لدرجة إني ما فكرت لما نزلت سناباتي".

أرفقت أميرة في مقطع الفيديو بعض الصور التي تظهر العنف على جسدها وآثار الضرب الشديد الذي تعرضت له.

