طليق أميرة الناصر يبكي بعد خلعها الحجاب ويعلق: نزلتي راسي الأرض

على ما يبدو أن الحرب الكلامية العلنية بين ثنائي "سناب شات" السعودي أميرة الناصر وطليقها مشعل الخالدي لا تزال مستمرة.
بالأمس، أثارت أميرة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خلع الحجاب والتخلي عنه بعد انفصالها نهائيًا عن مشعل، وبعدها بساعات نشر مشعل مقطع فيديو يعرب من خلاله عن استياءه من قرار طليقته.
وظهر مشعل في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "سناب شات" باكيًا ويقول: “حسبي الله عليكي يا أمير، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي".
لكن حلقات الحرب الكلامية لم تتوقف عند هذا الحدث، حيث ظهرت أميرة مرة ثانية في مقطع فيديو آخر وصرحت قائلة: "مو كل من قال بأنه رجل فهو رجل، الرجال بأفعالها وليس فقط شنب"، واختتمت حديثها بالقول: "وع من ذي رجال ويع مليون"!.
ثم نشرت أميرة مقطع فيديو جديد تكشف فيه عن تعرضها للعنف الجسدي، قالت فيه: "هذا نوع من أنواع العنف اللي أنا تعرضت له ومافي أحد وقف معي وجاني ضغط نفسي ما تحملت عقلي طار بغيت أي حاجة تقهره لدرجة إني ما فكرت لما نزلت سناباتي".
#المعنفه_اميرة_الناصر— meow 𐤀 (@ffuck1of) February 21, 2021
Tw: blood , Bruisespic.twitter.com/0CDzzKQaWZ
أرفقت أميرة في مقطع الفيديو بعض الصور التي تظهر العنف على جسدها وآثار الضرب الشديد الذي تعرضت له.
#المعنفه_اميره_الناصر— Ace 🧩 (@lllllAcelllll) February 22, 2021
⚠️ TW: Blood and Bruises
The man who tortured this beautiful soul should get a sentence for life in prison and be torment for 10 years straight in a single cell pic.twitter.com/UlZoySvOXL
وكانت أميرة الناصر، نشرت مقطع فيديو، أعلنت فيه عن خلعها الحجاب، قائلة: "الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي".
وكانت أميرة الناصر قد أحدثت ضجة كبيرة بعدما انفصلت عن زوجها الخالدي عقب قصة حب طويلة بينهما، لكنهما قررا الطلاق في شهر يناير العام الماضي رغم أنهما أنجبا طفلًا.
وبعد طلاقها، أقامت أميرة حفلًا كبيرًا مرتدية فستانًا أبيض، والذي من المفترض أن ترتديه في حفل ذكرى زواجها إلا أنها قررت ارتداءه في ذلك اليوم.
#حفل_طلاق_اميره_الناصر— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 26, 2020
هاشتاق مرفوع حول حفل طلاق أميرة الناصر، والتي ظهرت بإسمها هاشتاقات عديدة مؤخرًا، جميعها مرفوعة. pic.twitter.com/YJdtNdEByQ
وقالت أميرة التي في مقطع الفيديو إنها ارتدت فستانها من تصميم عبد الله المعروف في حفر الباطن، والذي صممه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها مع زوجها مشعل، ولكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.
وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف أميرة بين من اتهمها بالسعي وراء الشهرة على حساب حياتها الشخصية، وبين من أيدها على تصرفها مؤكدين لها أن الحياة لا تتوقف عند أحدهم.
ويأتي قرار أميرة بخلع الحجاب بعد أيام من إعلان بدور البراهيم خلعها للحجاب.
ونشرت بدور مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات": "أنا دايمًا أقول أنا حجابي مو حجاب من أول ما طلعت، ب أنا أبغى الموضوع ده، الكل يعرفه، الله يهديني، أنا من يوم ما طلعت نص شعري وقول إن حجابي مو حجاب، بس أنا ما بخلع حجابي في المولات والشوارع، عني ما فقدت حجابي في الشوارع، وياريت الموضوع ينتهي".
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