طولها أكثر من 7 أمتار.. منحوتة بـ5 أطنان من الموز ضمن مهرجن هندوسي في الهند

شهدت مدينة "سامبالبور" بولاية أوديشا في الساحل الشمالي الشرقي للهند إنشاء تمثال عملاق على شكل فيل مصنوع من الموز ضمن طقوس هندوسية خاصة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مهرجان "غانيش شاتورثي" يقام سنويًا وعلى مدار 10 أيام احتفالًا بميلاد الإله غانيش، وهو إله الرخاء والبدايات الجديدة والحكمة.

واستخدم المحتفلون حوالي 5.5 طن من الموز لصناعة التمثال الذي يبلغ طوله 25 قدمًا أي ما يعادل 7.62 مترًا.

واستغرق إنشاء التمثال 75 يومًا لإكمال الشكل النهائي له باستخدام ثمار الموز الأخضر غير الناضج.

وكشف المشرف على المشروع "جوبال بانساري": "لم تهدر الفاكهة - فبعد انتهاء المهرجان وتحول لون الموز إلى اللون الأصفر، تم توزيعها على الفقراء".

وخلال المهرجان، تم صنع تماثل مختلفة على شكل الآله من البلاستيك أو غيرها من المواد غير القابلة للتحلل، لكن أعضاء نادي Natraj يفخرون باستخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام وصالحة للأكل في مهرجاناتهم السنوية.

وأشار "جوبال" الى أنهم تقدموا بطلب للحصول على رقم قياسي ضمن موسوعة "غينس" للأرقام القياسية وهم بانتظار الإجابة.

ففي السنوات السابقة، أعادوا صنعوا تمثال الإله غانيش بمواد قابلة للتحلل مثل جوز الهند ودمجوها مع الحلويات وأصداف المحار.

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