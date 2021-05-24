"يا طير السعد".. فيديو مؤثر لأب كويتي يستقبل ابنته في المطار بالورود بعد تخرجها

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يوثق اللحظة التي استقبل فيها أب كويتي ابنته في المطار بعد عودتها من خارج البلاد مع شهادة تخرجها.

وبحسب مقطع لفيديو المتداول، فقد شوهد الأوب وهو يغني داخل صالة الاستقبال بالمطار حاملًا بيده إكليلًا من الورود قبل أن يقلد ابنته بها ثم احتضنها وسط فرحة كبيرة من الحضور الذين انهالوا عليهم بالزغاريد.

ولاقى المقطع إعجاب عديد من رواد مواقع التواصل وانتشر بشكل واسع.

وتوالت التعليقات التي أشادت بموقف الأب وطريقته في إدخال السعادة على ابنته بعد تخرجها وعودتها إلى بلادها.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول أغنية المطرب السعودي عابد البلادي - ياطيري ياطيري يا طير السعد والتي غناها الأب في المطار فرحًا بعودة ابنته بشهادة تخرجها.

وتقول كلمات الأغنية:

يا طيري يا طيري ياطير السعـد ياللـي تـرف الجنـاح ,,, لا واهنيـك ليـا ضاقـت عليـك الأرض خليتـهـا

وإن رحت وإن جيت ياطير السعد تسبق هبوب الرياح ,,, وأظن مافيـه ديـره فـوق وجـه الأرض ماجيتهـا

مانته بمثلي تجي وتروح مايصعـب عليـك المـراح ,,, لكـن ياليـت جنحانـك معـي ياطـيـر ياليتـهـا

كله على شان ازور اللي رمانـي في العنـا واستـراح ,,, اللـي علـى شانـه الاقـدام عنتـنـي وعنيتـهـا

في ماض الأيام أشوفه قدم عيني في المسا والصبـاح ,,, واليوم حتى العلوم اللي تجينـي عنـه مـا أوحيتهـا

وليا نشدت العرب ما حدن يعلمني عنـه ويـن راح ,,, وأتعبـت نفسـي وبالنشـدة كثيـر النـاس بذيتهـا

لا ووجودي على شوفتك مـره يـا ظبـي البـراح ,,, ياللي على شانـك العبـره علـى الخديـن هليتهـا

يا بو عيونٍ هدبها يـزرق العشـاق زرق الرمـاح ,,, ذبحت روحي على كفـك برمـش العيـن واحييتهـا

الأغنية من كلمات حبيب العازمي.