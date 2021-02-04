ظن أنه ماء.. مسؤول هندي يشرب معقمًا لليدين عن طريق الخطأ

شرب مسؤول هندي عن طريق الخطأ مطهرًا لليدين بعد أن ظن أنه زجاجة ماء أثناء اجتماع عام.

وكان "راميش باوار" في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي يوم الأربعاء عندما جلس وأخذ جرعة من زجاجة قريبة كان يعتقد أنه ماء لكن أحد المتفرجين سارع لتحذيره من أنه كان جلًا لليدين.

ولاحظ المسؤول خطأه على الفور، وبصق المعقم بسرعة، بينما هرع الآخرون لمساعدته. ثم قام أحد الزملاء بتسليم زجاجة ماء أصلية إلى باوار، الذي غادر الغرفة بعد ذلك. (حسب مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية)

ويشغل "باوار" منصب نائب مفوض مؤسسة "Brihanmumbai Municipal Corporation".

ووقع الحادث في عرض تقديمي في ولاية ماهاراشترا، ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان بعد ولاية أوتار براديش.

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