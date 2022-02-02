ظهور لافت لزوجة زعيم كوريا الشمالية بعد غياب دام أشهر .. ما حقيقة حملها؟

ظهرت زوجة وعمة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" علانية اليوم الأربعاء ولأول مرة بعد غيابٍ دام نحو 5 أشهر.

وظهرت "ري سول جو" والعمة "كيم كيونغ هوي"، على شاشة التلفزيون الحكومي إلى جانب الرئيس في عرضٍ فني أقيم على مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وارتدت السيدة "ري" خلال الاحتفالات فستان الهانبوك التقليدي باللونين الأحمر والأسود، وظهرت وهي تتحدث وتبتسم مع زوجها الرئيس قبل أن يصعدا إلى المسرح لمصافحة الفنانين المشاركين والتقاط صور تذكارية معهم.

ويُعد هذا الظهور العلني الأول لزوجة رئيس كوريا الشمالية بعد غياب طويل، حيث شوهدت السيدة "ري" لآخر مرة في 9 سبتمبر الماضي وذلك خلال احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس البلاد، عندما انضمت إلى زوجها في قصر شمس كمسوسان.

أما آخر ظهور للعمة "كيم كيونغ هوي" كان في يناير 2020 خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم.

وكانت العمة "كيم كيونغ هوي" شخصية رئيسية في السنوات الأولى للزعيم "كيم جونغ أون" في السلطة، لكنها اختفت عن الأنظار بعد أن أمر بإعدام زوجها "جانغ سونغ ثيك"، بتهمة الخيانة في عام 2013.

وقالت دائرة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في عام 2017 أن العمة كانت تتلقى العلاج من مرض غير محدد خارج بيونغ يانغ قبل أن تعود للظهور لأول مرة في عام 2019.

وحظيت السيدة "ري" باهتمام دولي لأنها غالبًا ما رافقت زوجها الرئيس "كيم" في المناسبات الاجتماعية والتجارية وحتى العسكرية على خلاف حماتها التي نادرًا ما كانت تطل مع زوجها الزعيم السابق.

ورجحت وسائل إعلام محلية في كوريا الشمالية في أن تكون السيدة "ري" حامل وهو ما جعلها تتوارى عن الأنظار.

وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية قد أعلنت في وقت سابق أن كيم والسيدة ري لديهما ثلاثة أطفال، لكن لا يُعرف الكثير عنهم.