عاجل .. الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز في ذمة الله

أعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم الأربعاء، 22 ديسمبر 2022، وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ58 عامًا.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه، اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

كما نشر ابنه الأمير سطام بن خالد آل سعود صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقها بتعليق: "انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/rRBFozudKz — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 21, 2021

كما نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة أخرى للأمير نهار عبر "تويتر" وأرفقها بتغريدة جاء فيها: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله".

#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز

اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله pic.twitter.com/qavLg9NUAO — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 21, 2021