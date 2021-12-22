عاجل .. الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز في ذمة الله

أعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم الأربعاء، 22 ديسمبر 2022، وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ58 عامًا.
وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه، اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
كما نشر ابنه الأمير سطام بن خالد آل سعود صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقها بتعليق: "انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/rRBFozudKz— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 21, 2021
كما نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة أخرى للأمير نهار عبر "تويتر" وأرفقها بتغريدة جاء فيها: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله".
#نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 21, 2021
اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله pic.twitter.com/qavLg9NUAO
وعبر وسم #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز نعى أمراء ونشطاء على موقع التدوين "تويتر" الأمير نهار.
سبب وفاة الأمير نهار آل سعود
لم يتم الكشف أو الحديث عن سبب وفاة الأمير نهار بن سعود إلى هذه اللحظة، وما إذا كانت وفاته جاءت نتيجة إصابته بمرض عضال.
من هو الأمير نهار آل سعود
الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود (1962 م - 22 ديسمبر 2021) وهو الابن الرابع والأربعون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثاني.
أسرة الأمير نهار آل سعود
متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي بن تركي آل سعود - ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز آل سعود -
أبناء الأمير نهار آل سعود
- الأمير سعود بن نهار بن سعود. متزوج من الأميرة منيرة بنت فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود وله من الأبناء الأميرة ياسمين، الأمير فواز، والأمير نهار.
- الأميرة دليل بنت نهار بن سعود.
- الأمير محمد بن نهار بن سعود. متزوج من الأميرة سارة بنت منصور بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.
- الأميرة دينا بنت نهار بن سعود.
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