عاجل: انتحار طبيبة تخدير في مستشفى الجامعة الأردنية بإلقاء نفسها من الطابق التاسع

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية على جثة سيدة صباح اليوم الخميس بالقرب من مستشفى الجامعة الأردنية في العاصمة عمان.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن الجهات المعنية باشرت التحقيق بوفاة السيدة والتي تبين بأنها تعمل ضمن الكوادر الطبية في مستشفى الجامعة الأردنية وتحديدًا في قسم التخدير.

وأشارت المصادر لوسائل إعلام محلية إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الطبيبة بعد إعلان اختفاءها منذ يوم أمس الأربعاء قبل العثور عليها متوفاة اليوم الخميس.

وفي الوقت الذي لم يتم إصدار أي تعليق رسمي على الحادثة، إلا أن مصادر تصف نفسها بالمطلعة كشفت أن طبيبة التخدير كانت قد ألقت نفسها من الطابق التاسع في مستشفى الجامعة الأردنية حيث تعمل.

ولم يكشف المصدر المطلع، والذي يطلق على نفسه اسم General Inspector أي المفتش العام، أي تفاصيل إضافية عن الواقعة أو الأسباب الذي دفعت طبيبة التخدير على الانتحار وإنهاء حياتها.

جريمة مستشفى البشير

وكان الشارع الأردني قد شهد قبل أيام جريمة مقتل سيدة على يد زوجها الذي وجه لها عدة طعنات قاتلة خلال تواجدها على سرير الشفاء في مستشفى البشير، وسط العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأردن عن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل الجريمة المروعة التي وقت صباح الثلاثاء الماضي حين غافل الجاني زوجته التي كانت تستعد لدخول غرفة العمليات في قسم العظام نتيجة كسر بالفك قبل 10 أيام بسبب تعرضها للضرب من قبل زوجها.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن ألقت القبض على الجاني في مكان الجريمة وتم فتح تحقيق رسمي في الحادثة للوقوف على أسبابها وتداعياتها.

ودفعت الخلافات الزوجية الجاني لإخفاء أداة حادة غافل بها زوجته المغدورة، ووجه لها أكثر من 30 طعنة قاتلة أدت إلى وفاتها على الفور.

مستشفى الجامعة الأردنية

أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة الأردنية عمان.

أول مستشفى جامعي تعليمي في الأردن.

تم افتتاحه في عام 1973 وكان تحت اسم مستشفى عمان الكبير إلى أن ضم إلى الجامعة الأردنية عام 1975.

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