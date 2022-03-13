عاجل : وفاة الأميرة نورة بنت فيصل

نعى الديوان الملكي السعودي قبل دقائق الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود والتي وافتها المنية اليوم الأحد، ١٣ مارس ٢٠٢٢.

وجاء في بيان الديون الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 / 8 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز شقيقته الراحلة الأميرة نورة، الى جانب عدد من الأمراء.

كما نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأميرة الراحلة سائلين الله ان يتغمد روحها الجنة.