عاجل : وفاة والد الداعية محمد العريفي

أعلنت وسائل إعلام سعودية وصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة عبدالرحمن العريفي والد الداعية محمد العريفي في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.
وعبر وسم “#وفاة_والد_الشيخ_محمد_العريفي"، الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، قدم المغردون تعازيهم الحارة للداعية العريفي سائلين الله بأن يتغمد روح الفقيد الجنة.
وتسائل المغردون عن سبب وفاة الشيخ عبدالرحمن العريفي وما إذا بسبب إصابته بفيروس "كورونا"، ذكر البعض بأنه توفي بعد صراع طويل من المرض.
وذكر المغردون بأن صلاة الجنازة ستقام عصر اليوم في جامع الملك خالد بحي أم الحمام والدفن في مقبرة عرقة بالرياض.
وكان من بين المعزيين بوفاة العريفي الداعية الشيخ نبيل العوضي، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه جنات النعيم، #وفاة_والد_الشيخ_محمد_العريفي، عزاؤنا للشيخ محمد وأسرة الفقيد".
اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه جنات النعيم— نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) January 13, 2022
#وفاة_والد_الشيخ_محمد_العريفي
عزاؤنا للشيخ محمد وأسرة الفقيد
اصدق التعازي لـ الشيخ محمد العريفي واخوانه في وفاة والدهم— ناصر الذرفي (@althrv) January 13, 2022
غفر الله ورحمه وتغمده بواسع فضلة #وفاه_والد_الشيخ_محمد_العريفي
محمد العريفي
محمد بن عبد الرحمن العريفي الجبري الخالدي (15 يوليو 1970 -) داعية إسلامي سعودي، وأستاذ مساعد في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود.
نشأ محمد العريفي في مدينة الدمام ودرس بها المراحل الدراسية الأولى، ثم درس في ثانوية السمهودي، وكان ينوي دراسة الطب لحظة تخرجه، ولكن تراجع والتحق بكلية الشريعة، وبعد ذلك تقدم للدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
نال العريفي دكتوراه في أصول الدين، في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعنوان الرسالة (آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية، جمع ودراسة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1421 هـ (2001م) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
كما نال العريفي ماجستير في أصول الدين، في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعنوان الرسالة "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، لابن القيم، تحقيق ودراسة، وهي نونية ابن القيم".
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