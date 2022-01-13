عاجل : وفاة والد الداعية محمد العريفي

اصدق التعازي لـ الشيخ محمد العريفي واخوانه في وفاة والدهم

غفر الله ورحمه وتغمده بواسع فضلة #وفاه_والد_الشيخ_محمد_العريفي — ناصر الذرفي (@althrv) January 13, 2022

محمد العريفي

محمد بن عبد الرحمن العريفي الجبري الخالدي (15 يوليو 1970 -) داعية إسلامي سعودي، وأستاذ مساعد في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود.

النشأة والتعليم

نشأ محمد العريفي في مدينة الدمام ودرس بها المراحل الدراسية الأولى، ثم درس في ثانوية السمهودي، وكان ينوي دراسة الطب لحظة تخرجه، ولكن تراجع والتحق بكلية الشريعة، وبعد ذلك تقدم للدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

نال العريفي دكتوراه في أصول الدين، في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعنوان الرسالة (آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية، جمع ودراسة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1421 هـ (2001م) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

كما نال العريفي ماجستير في أصول الدين، في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعنوان الرسالة "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، لابن القيم، تحقيق ودراسة، وهي نونية ابن القيم".

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