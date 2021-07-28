عاصفة رملية تبتلع مدينة صينية في دقائق.. وانعدام الرؤية على الطرقات العامة

احتاجت عاصفة رملية شديدة بضع دقائق لتبتلع مدينة دونهوانغ الواقعة في شمال غرب الصين وتدخلها في ظلام دامس.

وحوّلت العاصفة الرملية سماء المدينة التي تبلغ مساحتها 31,200 كيلومتر مربع إلى اللون الأصفر وقللت الرؤية إلى أقل من 5 أمتار في بعض المناطق.

وكشفت مواقع إخبارية محلية بأن العاصفة الرملية سبقتها رياح عاتية من الرمال، يقدر ارتفاعه بما لا يقل عن 100 متر فوق المدينة لواقعة في مقاطعة قانسو، على حافة صحراء جوبي.

وبسبب العاصفة الرملية، فرضت شرطة المرور المحلية ضوابط حركة المرور خاصة على بوابات المرور ووجهت المركبات التي تقطعت بها السبل لمغادرة الطريق السريع والتوقف في مناطق الخدمة تجنبًا لوقوع أضرار بشرية.

ونشرت محطة تلفزيون الصين المركزية الحكومية مقطع فيديو يوثق اللحظة التي اجتاح الغبار المدينة الصينية في 25 يوليو 2021.

ويرصد مقطع الفيديو الذي جرى تسريعه مبانٍ شاهقة وهي تختفي تحت سحابة الغبار الهائلة، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 7 أمتار.

Wait for 2 seconds, the world is completely different. Dunhuang encounters a rare summer sandstorm. west of dunhuang is a thousand km of no man's land and Gobi Desert.But Many tourists are happy to face and have strange experiences😅😅😅. pic.twitter.com/84CUvAAgr3 — Sharing travel (@lsjngs) July 26, 2021

كما تواجه العاصمة بكين عواصف رملية منتظمة في مارس وأبريل لأنها قريبة أيضًا من صحراء جوبي، وكذلك بسبب آثار إزالة الغابات وتآكل التربة في جميع أنحاء شمال الصين.

وبالرغم من أن الصين زرعت "جدارًا أخضرًا كبيرًا" من الأشجار في محاولة لحبس الغبار إلا أنها تشهد كل عام مشهدًا مشابهًا للعواصف الرملية.

كما حاولت السلطات الصينية إنشاء ممرات هوائية توجه الرياح وتسمح بمرور الرمال والملوثات الأخرى بسرعة أكبر.

وأدت هذه الإجراءات إلى تقليل حدة العواصف، لكن التوسع في المدن والصناعات فرض ضغوطًا مستمرة على البيئة في جميع أنحاء الصين.

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