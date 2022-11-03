عاملة نظافة مصرية تتصدر السوشال ميديا.. عثرت على شيك بمليون جنيه وهذا ما فعلته

تمكنت عاملة نظافة في محافظة الإسكندرية بمصر من تصدر حديث رواد السوشال ميديا والتحول إلى نجمة، بعد عثورها على شيك بمبلغ مليون جنية مصري موقع لحامله.

عاملة نظافة في مصر تعثر على شيك لحامله بمليون جنية مصري

تمكنت عبير علي وهي سيدة مطلقة ولديها طفلتين وتعولهما، من تصدر حديث رواد السوشال ميديا بعد ان عثرت داخل الحمام الذي تعمل به على شيك برقم خيالي تم توقيعه لحامله.

وقامت هذه السيدة التي تعمل في احد النوادي بتسليم الشيك الذي عثرت عليه داخل دورة مياة إلى إدارة النادي، وعن هذه الحادثة قالت عبير علي إنها عندما عثرت على الشيك شعرت بصدمة كبيرة بسبب ضخامة المبلغ، وبالرغم من ان الشيك لحامله وكان من الممكن أن تصرفه، لكنها لم تفكر بالأمر أبدًا وسارعت على الفور لتسليمه إلى الإدارة.

وعن وضعها المادي كشفت السيدة عبير علي أنها تعيش في شقة صغيرة مع ابنتيها وتعولهما، هذا إلى جانب الإيجار الضخم للشقة، وان المبلغ الموجود في الشيك كفيل بأن يحل جميع مشاكلها لكن بالرغم من ذلك لم تتردد لحظة بتسليمع إلى الإدارة.

وعبرت السيدة عبير عن سعادتها الكبيرة بسبب حرص القنوات التلفزيونية إلى أجراء مقابلات معها لعرض قصتها، وتقديمها كنموذج للأمانة، واعتبرت أن هذا الأمر أفضل بكثير من أي مبلغ مادي.

وأكدت انها بحكم عملها عادة ما تعثر على الكثير من الأمور المختلفة من نقود وذهب لكن هذا الشيك كان المبلغ الاضخم الذي عثرت عليه في حياتها.