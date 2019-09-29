عرض أزياء بنكهة "خاصة" في المكسيك.. معظم العارضين من ذوي الاحتياجات الخاصة

استضافت المكسيك عرض أزياء يضم أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتغير الصورة النمطية عنهم ولإدماجهم في المجتمع وتعزيز تقبلهم.

وتبختر نحو 19 عارض أزياء، 11 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على المنصة لعرض تصاميم المُصممة العالمية "إيزابيلا سبرينغمول".

ويعتبر هذا العرض الثاني الذي يُقام في المكسيك لعارضي أزياء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد أقيم العرض الأول شهر مايو الماضي لمصممة الأزياء "أدريانا ماسياس"، وهي أيضًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأشارت "ماسياس" (41 عامًا) حينها بأن شغفها في عالم تصميم الأزياء هو ما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة بالرغم من أنها تحمل شهادة البكالورس في القانون لكنها لم تتمكن من العثور على الوظيفة المناسبة لظرفها الصحي.

وكشفت "ماسياس" النقاب عن مجموعتها لأول مرة في أسبوع الموضة شهر مايو مُستعينة بعارضات أزياء من ذوي الاحتياجات الخاصة لعرض تصاميم خريف / شتاء 2019.

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وقالت "ماسياس" لوسائل الإعلام حينها: "أنا أضع هذه التصاميم بتفاصيل تكون في متناول الجميع، فهي مريحة للغاية وأنيقة في ذات الوقت، أردت أن يكون هذا العرض شاملًا لجميع فئات المجتمع".

وأضافت "ماسياس": "فقدت ذراعي عندما كنت في الثالثة من عمري، اضطررت لاستخدام الأذرع الصناعية لكنها تسببت في مشاكل بالكتف بسبب وزنها الثقيل، لذا قررت أن أتخلى عنها وأكمل حياتي بلا ذراعين".

وأردفت تقول: "أنا الآن أعتمد بشكل كلي على قدماي في رسم تصاميم النابضة بالحياة".

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