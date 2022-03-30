عروسان يحترقان خلال الزفة .. ورد فعل العريس صادمة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق اللحظة التي تعرض فيها عروسان للاحتراق بسبب المفرقعات والألعاب النارية خلال زفة حفل زفافهما في إحدى قاعات الزفاف.

وفي بداية مقطع الفيديو، يظهر العروسان وهما في حالة انسجام ويرقصان على الموسيقى الصاخبة خلال نزولهما الدرج استعدادًا لدخول قاعة زفافهما.

وفي اللحظة التي اقترب منها العروسان من إنهاء الدرجات حتى فوجئا بالألعاب النارية التي كانت موضوعة على جوانبه وهو ما تسبب باشتعال النيران بهما.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من مكان وتوقيت وقوع هذا الحادث، إلا أن متداولو الفيديو عبروا عن استهجانهم وصدمتهم من رد فعل العريس بعد اشتعال النيران.

ويظهر العريس في مقطع الفيديو وقد سارع للهرب من النيران في الوقت الذي كانت فيه النيران مشتعلة بفستان زوجته قبل أن يدرك خطأه ويعود أدراجه محاولًا مساعدتها.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو، ومنهم من اعتبره مضحكًا وتركوا تعليقات ساخرة، ومنهم من عبروا عن أسفهم لما جرى للعروسين في أجمل يوم في حياتهما.