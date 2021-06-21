عروس تحلق شعرها في ليلة زفافها تضامنًا مع أمها المريضة

فاجأت عروس من الفلبين المدعوين الى حفل زفافها بحلق شعرها بالكامل تضامنًا مع والدتها التي تعاني من مرض السرطان.

ونشرت العروس "جوني لي" وزوجها مقطع فيديو عبر حسابهما على تطبيق "تيك توك – TikTok" والذي بدأته بخطاب مؤثر تدعم فيه والدتها ورددت قائلة: "يعتقد والداي أننا سنقوم برقصة فلبينية تقليدية حيث تضعوا الهدايا لنا، لكننا سنحلق شعرها اليوم من أجل مرضى السرطان، ومهما كان المال الذي ستضعوه أمامنا فسوف نتبرع به الليلة".

وبعد هذه الكلمات المؤثرة، جلس العريس على الكرسي وحلقت له زوجته شعره، ثم جلست العروس على الكرسي ذاته وبدأ زوجها بحلق شعرها وسط تصفيق الحضور.

وخلال حلق شعرها، كانت تقول العروس "لي" لوالدتها: "نحبك كثيرًا ونريد أن نتضامن معك".

ثم انضمت سيدة مسنة ترتدي اللون الوردي إلى الزوجين حديثي الحلاقة على خشبة المسرح واحتضناها أمام الحضور.

وحصد الفيديو أكثر من 3.8 مليون إعجاب على منصة التواصل الاجتماعي، مع أكثر من 26000 تعليق أشادوا بالزوجين بسبب طريقتهما المؤثرة في دعم مرضى السرطان.

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