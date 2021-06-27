عروس هندية تلغي حفل زفافها لسبب صادم اكتشفته في العريس!

في حادثة فريدة من نوعها، ألغت عروس في أورايا بولاية أوتار براديش الهندية حفل زفافها لأن العريس لم يتمكن من قراءة الصحيفة بدون نظارته.

ولم يتوقف الأمر عند إلغاء حفل الزفاف فحسب، بل رفعت العروس أيضًا قضية ضد العريس وعائلته.

وكانت "أرتشانا"، العروس من قرية جمالبور بمنطقة سادار كوتوالي، تستعد للزواج من "شيفام"، من سكان قرية بانشي، وحتى يوم الزواج، لم تكن عائلة العروس على دراية بأن العريس يعاني من ضعف البصر.

وعندما لاحظت العروس والنساء الأخريات من عائلتها أن العريس كان يرتدي النظارات، شعروا بالريبة حيال ذلك، وطلبوا منه قراءة صحيفة بدون النظارات كاختبار لكنه لم يستطع الرؤية بدونها وبالتالي، وبقرار جماعي من أهل العروس، تم إلغاء الزواج.

وقال والد العروس "أرجون سينغ": "لم يكن لدي أدنى فكرة أن نظر العريس كان ضعيفًا للغاية. ابنتي قررت إلغاء الزواج بعد معرفة الحقيقة".

وطالبت عائلة العروس بعد ذلك عائلة العريس بإعادة النقود والدراجة النارية الممنوحة كمهر، بالإضافة إلى جميع النفقات التي تكبدوها من أجل الزواج.

أضاف والد العروس أيضًا أن الشرطة حاولت تسوية الأمر من خلال التفاهم المتبادل، لكن عائلة العريس لم تحضر أبدًا.

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