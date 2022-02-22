علم الدولة السعودية الأولى يرفرف عاليًا مع العلم السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم، 22 فبراير 2022، بالذكرى الأولى لـ يوم التأسيس السعودي قبل 300 عام على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود فبراير (شباط) من عام 1727.

واحتفالًا بهذه المناسبة الوطنية، أقرّ لملك سلمان بن عبد العزيز، في مرسوم ملكي غير مسبوق، بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، ويصبح إجازة رسمية.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض وكافة المدن والقرى احتفالات ذات نكهة سعودية بحته ومظاهر عدة تكشف اعتزاز الشعب السعودي بالجذور الراسخة لهذه الدولة السعودية، وارتباطهم الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر.

كما شهدت سماء الرياض لأول مرة ظهور علم الدولة السعودية الأولى يرفرف عاليًا إلى جانب علم الدولة السعودية الثالثة، أي العلم السعودي الحالي.

وحرص أهالي الرياض على توثيق هذه اللحظة التاريخية بالتقاط صور ومقاطع فيديو بهواتفهم الشخصية ونشر اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#يوم _التأسيس" الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" منذ أيام.

كما حرصت أمانة منطقة المدينة المنورة على نشر أكثر من 1300 علم في الميادين والشوارع الرئيسية والأماكن العامة، ورفعت الستار عن جدارية خاصة بيوم التأسيس، بمساحة تتجاوز الألف متر مربع بمشاركة المتطوعين.

علم الدولة السعودية الأولى

مرّ علم الدولة السعودية بعدة مراحل أولها في عهد الإمام محمد بن سعود، والذي كان يتسم بعدة مواصفات ومنها:

كان مشغولًا من الخزّ والإبريسم

لونه أخضر يرمز إلى النماء والرخاء

الجزء القريب من الحامل لونه "أبيض"

تتوسطه عبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"

استمر حتى الدولة السعودية الثانية

علم الدولة السعودية الثانية

اتُّخِذَ عَلَم الدولة السعودية الأولى وإضافة "سيف"

أضيف "السيف" تحت عبارة "لا إله إلا الله"

اعتُمد شكل ولون العلم السعودي

لون العلم أخضر.. وعبارة التوحيد بالأبيض

عبارة التوحيد تتوسط العَلَم

أسفل العَلَم السيف المسلول

الفرق بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني السعودي

ما هو يوم التأسيس السعودي ؟

يوم التأسيس السعودي يصادف في 22 فبراير من كل عام وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ /1727م وعاصمتها الدرعية، واستمرت حتى عام 1233هـ.

ما هو اليوم الوطني السعودي ؟

تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية قبل نحو 9 عقود.