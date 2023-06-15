علم الشواذ في مول شهير يثير زوبعة في الأردن.. شاهدوا الفيديو

البوابة - يشهد العالم في شهر حزيران/ يونيو من كلّ عامٍ نشاطًا مستفزًا لــ +LGBTQIA أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" في إشارةٍ للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير)، وثنائيي الجنس، واللاجنسيين.

ورغم الرفض الشعبي الأردني للاحتفال بما يسمى "شهر الفخر"، شهد أحد المراكز التجارية الشهيرة في العاصمة عمّان علم "قوس قزح" الذي يتخذه مجتمع الشواذ رمزًا لهم بحجة الترويج لـ"تقبل الآخرين بغض النظر عن توجهه الجنسي".

ورصد مواطن أردني رفع علم "قوس قزح" على واجهة أحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع النظارات الطبية الشمسية ومستلزماتها داخل المول التجاري الشهير.

رفع علم الشواذ في مول بالأردن

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، جاء علم الشواذ أو علم "قوس قزح" ضمن إعلان ترويجي لعلامة تجارية شهيرة متخصصة في صناعة النظارات الشمسية والطبية والتي تحمل اسم "راي بان - Ray Ban”.

وأثار المشهد ردود أفعال غاضبة لدى الرأي العام الأردني، الأمر الذي دفع عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبة الجهات المسؤولة للتدخل واتخاذ إجراء لازم بحق المحل التجاري وإدارة المركز التجاري الشهير.

شهر الفخر

يشهد العالم في شهر حزيران من كل عام مسيرات استفزازية لأعضاء مجتمع الشواذ يرفع خلالها "علم قوس قزح" للإعلان عن أنفسهم وميولهم الجنسي الشاذ واستجلاب الدّعم والتعاطف لما أصبح مجتمعًا خاصًّا بهم.

وخلال شهر الفخر، تعلن الكثير من الشركات الاقتصاديّة والتجاريّة والإعلاميّة تضامنها ودعمها لمجتمع الشواذ حتى يصل بهم الأمر إلى تخصيص جزء أو كل أرباحها طوال هذا الشهر لصالحهم.