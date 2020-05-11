على غرار لندن وميلانو.. أسبوع الموضة الباريسي يتحدى "كورونا" بعرض رجالي عبر الإنترنت

مع تحول أسابيع الموضة في جميع أنحاء العالم إلى التنسيقات الرقمية فقط وسط جائحة "كورونا"، أعلنت Fédération de la Haute Couture et de la Mode، الهيئة الحاكمة للأزياء الفرنسية، خطتها لموسم ربيع الرجال 2021.

وبعد أن تسبب "كورونا" بتأجيل أسبوع الموضة الباريسي الخاص بالرجال الى نهاية شهر يوليو بدلًا يونيو، لينضم الى قائمة أسابيع الموضة التي تحولت الى العالم الرقمي.

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وبحسب التقويم الرقمي لأسابيع الموضة، سيقام أسبوع الموضة في ميلانو (من 14 إلى 17 يوليو)، أما أسبوع الموضة في لندن سيقام (من 12 إلى 14 يونيو).

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وعلى عكس أسابيع الموضة الرقمية المجدولة في لندن وميلانو، وهي مفتوحة لتصاميم الرجال والنساء، سيكون لباريس هيكل أكثر صلابة يركز فقط على العلامات التجارية الخاصة بملابس الرجالية وفقط على محتوى الفيديو.

وجاء في بيان الهيئة: "سيتم تضمين محتوى أسبوع الموضة الباريسي ومشاركته على نطاق واسع في شبكات الإعلام الدولية الرئيسية."

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وتعزيزًا لفكرة المحتوى الافتراضي، سيضم عارضو أسبوع الموضة في باريس الى صالة عرض افتراضية تدعمها Sphere.

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وبالرغم من أن العلامات التجارية الكبرى لم تعلن مشاركتها بأسبوع الموضة الباريسي، ولكن من المتوقع أن تصدر إعلاناتها في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك ، فإن انضمام أسبوع الموضة الباريسي الرقمي إلى عروض الإنترنت في لندن وميلانو سيجعل الصيف القادم مليئا بالأزياء الجديدة.

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