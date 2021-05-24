عندما يغني الصعيدي "أنا دمي فلسطيني".. فيديو يجتاح مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى الحفلات في منطقة الصعيد وهو يقدم أغنية فلسطينية للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية واقتحام المسجد الأقصى والقصف الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

ويظهر مقطع الفيديو مطربًا بملابس أهل الصعيد الشهيرة المؤلفة من الجلابية والعمّة البيضاء على رأسه وهو يقدم أغنية "دمي فلسطيني" وسط تفاعل الحضور معه.

ولفت رجل مسن يقف خلف المطرب الأنظار له بطريقة تفاعله مع الأغنية وفرحته العارمة عند سماعه كلمات الأغنية.

وتحظى أغنية "دمي فلسطيني" بشهرة واسعة بعد أن طرحها النجم الفلسطيني محمد عساف بعد فوزه بلقب "أراب آيدول" في 2013.

ومنذ بدء بث برنامج أراب آيدول، تمكن عساف من خطف أنظار الجماهير العربية بأدائه الرائع واشاد الجميع بصوته وراهنوا على فوزه وبعد مشوار طويل ومنافسة شديدة بين المشتركين الثلاث اختاره الجمهور نجمWا للبرنامج بالمركز الأول بأكثر من 68 مليون صوت من جميع أنحاء الوطن العربي وتوّج نجم أراب آيدول بموسمه الثاني.

ولم يكن فوز عساف بالأمر الهين حيث ضجت شوارع فلسطين فرحًا بفوز ابنها، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات أطلقها مجموعة من الفنانين والإعلاميين والممثلين باركوا فيها لعساف بفوزه ولفلسطين بفوز ابنها بلقب اراب آيدول.