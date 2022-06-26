عودة مريضة سبعينية للحياة بعد عملية افتراضية أديرت من الرياض

نجحت الكوادر الطبية في مستشفى صحة الافتراضي في إنقاذ حياة مريضة سبعينية كانت تعاني من آلام حادة في القلب بعد إشرافها على عملية جراحية عن بُعد.

وذكرت وزارة الصحة السعودية بأن فريق القلب بالمستشفى قام بالإشراف على إجراء عملية قلب للمريضة السبعينية بعدما وصلت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك (شمال غرب السعودية) مطلع أبريل الماضي وهي تعاني من آلام حادة في منطقة الصدر.

عملية جراحية عن بُعد

وذكرت الوزارة في تقريرها الصادر مؤخرًا أن الكوادر الطبية قامت بإجراء فحوصات طبية للمريضة السبعينية بالإضافة إلى صور الأشعة وتبين وجود جلطة حادة في القلب تسببت في ثقب مما أدى لفشل في العضلات.

وبعد التواصل مع المختصين في فريق الجلطات القلبية بالمستشفى الافتراضي في العاصمة الرياض تقرر إجراء جراحة عاجلة لسد الثقب.

وذكر التقرير أنه العملية الجراحية التي أشرف عليها استشاريو المستشفى تكللت بالنجاح، حيث مكثت المريضة يومين في العناية المركزة قبل أن يتم نقلها لقسم التنويم العادي ليومين آخرين.

وقد غادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة وما زلت تتلقى المتابعة اللازمة في العيادات الخارجية.

هو مستشفى متخصص يستخدم أحدث التقنيات المبتكرة لتوفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية بالمملكة؛ حيث يدعم 130 مستشفى حول المملكة، ويقدم أكثر من 30 خدمة تخصصية.

مستشفى صحة الافتراضي

مستشفى صحة الافتراضي يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية وتعزز ثقافة الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي.

هدف مستشفى صحة الافتراضي

تعزيز الرعاية الصحية الافتراضية

تحقيق الابتكار في القطاع الصحي

تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة

تحقيق التميز المؤسسي

الخدمات التخصصية في مستشفى صحة الافتراضي

الاستشارات الطارئة والحرجة

العيادات التخصصية

اللجان متعددة التخصصات

الخدمات الطبية المساندة

خدمات الرعاية المنزلية

المصدر: وزارة الصحة السعودية