لأول مرة في تاريخ السعودية .. الأحمر على واجهات المتاجر في عيد الحب

شهدت بعض المتاجر والمحال في السعودية عرض ملابس وهدايا ذات اللون الأحمر للاحتفال بـ عيد الحب لأول مرة في تاريخ السعودية لكن بطريقة خجولة وغير مُعلنة.

وكشفت وكالات أنباء عالمية أن زيادة المبيعات وهدايا عيد الحب ذات اللون الأحمر أصبحت أكثر شيوعًا بين الشباب السعودي رغم أن كلمة "عيد الحب" أو "فلانتاين" لا يمكن رؤيتها في أي مكان.

وقال مندوب مبيعات في أحد مراكز التسوق بالرياض: "طلبت منا الإدارة تزيين نافذة العرض بملابس داخلية باللون الأحمر لكن دون ذكر كلمة عيد الحب أو أنه يجري عرضها من أجل الاحتفال بالفلانتاين”.

فيما قالت بائعة في جرانادا مول بشرق الرياض، طلبت عدم الكشف عن هويتها: "يمكننا الآن عرض الملابس الحمراء بشكل مريح وحتى وضعها على الواجهة، هناك الكثير من العملاء يطلبون الملابس الداخلية الحمراء خلال عيد الحب".

وتابعت: "لدينا خصومات خلال هذا الوقت، لكننا لا نطلق عليها اسم عروض عيد الحب".

وفي الوقت الذي لا يشعر الجميع بالراحة تجاه عرض الملابس الداخلية، ويجدوها مشهدًا مزعجًا، لكن الزمن يتغير، والكثير من الأمور قد تغيرت في المملكة العربية السعودية حيث رُصدت مظاهر احتفالات عيد الميلاد في السعودية لأول مرة في تاريخ السعودية، بعد أن سمحت السلطات بنصب شجرة الكريسماس وتعليق الزينة هذا العام.

وقالت خلود (36 عامًا)، وهي بائعة سعودية رفضت ذكر اسم عائلتها: "الناس لم يحتفلوا بالفلانتاين لكن كثير من السعوديين يفعلون الآن، هناك إقبال كبير على الملابس خلال هذا الوقت، وغالبًا ما يطلب العملاء اللون الأحمر والأرباح أيضًا ضخمة".

وقالت البائعات إن الملابس الداخلية الحمراء هي الأكثر طلبًا خلال فترة الفلانتاين.

كما عرضت المتاجر خصومات على العطور والمكياج، بينما تضع متاجر الهدايا قلوبًا حمراء على واجهاتها، دون ذكر عيد الحب أيضًا.

وقالت المتسوقة ريم (22 عامًا) إن المجتمع السعودي بدأ "تدريجيًا" يتقبل الفلانتاين، حتى لو ظل بلا اسم في الوقت الحالي.

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