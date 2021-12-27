غزو فضائيين ومجاعة .. العرافة البلغارية تصدم العالم بتنبؤات 2022

ينتظر العالم في نهاية كل عام نشر توقعات العرافة البلغارية العمياء، المعروفة بـ"بابا فانجا"، رغم وفاتها في 1997 إلا أنها سجلت توقعاتها حتى عام 2030.

وفي الوقت الذي صدقت فيها بعض توقعات العرافة العمياء سابقًا، ومنها ظهور بعض الأمراض مصل الفطر الأسود وجدري القرد والصاروخ الصيني، يراقب العالم بحذر قائمتها لعام 2022 والتي تفصلنا عنها أيام قليلة.

توقعات العرافة البلغارية في 2022

فيضانات شديدة

توقعت أن تتعرض العديد من الدول الآسيوية وأستراليا "لفيضانات شديدة" في عام 2022.

فيروس جديد وخيم

بينما ينتظر العالم بشدة انتهاء جائحة COVID-19 أو على الأقل تخفيفه في العام المقبل، ادعت العرافة أن فريقًا من الباحثين سيكتشف فيروسًا خطيرًا في سيبيريا تم تجميده حتى الآن.

أزمة مياه الشرب

أصبحت ندرة المياه واحدة من أكبر مخاوف العالم في السنوات القليلة الماضية، وتوقعت فانجا أن العديد من المدن في جميع أنحاء العالم سعاني من نقص في مياه الشرب في العام المقبل.

هجوم الجراد

زعمت أن أسراب الجراد ستهاجم المحاصيل والمناطق الزراعية، مما يؤدي إلى مجاعة هائلة في الهند.

استحواذ الواقع الافتراضي

زاد استخدام الواقع الافتراضي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن العرافة العمياء توقعت أن يكون عام 2022 هو العام الذي سيتولى فيه الواقع الافتراضي حقًا.

غزو الكائنات الفضائية

توقعت العرافة العمياء أيضًا أن كويكبًا يعرف باسم "أومواموا" سيتم إرساله من قبل الفضائيين للبحث عن الحياة على كوكب الأرض.