غضب في مصر من إهانة مسجد السيدة عائشة على تطبيق غوغل

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة إلكترونية هدفها حذف "لفظ مسيء" كان قد أضيف إلى جانب اسم مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها على تطبيق "خرائط غوغل – Google Maps".

وعبّر النشطاء عن غضبهم واستيائهم من تحريف اسم مسجد السيدة عائشة بـ"لفظ مسيء" أثناء البحث عنه على تطبيق "خرائط" التابع لـ"غوغل".

واتهم كثيرون أن إضافة اللفظ المسيء إلى اسم مسجد السيدة عائشة في القاهرة جاء ردًا على إساءة مشابهة كانت قد أضيفت على اسم "مقام الإمام علي"، كرم الله وجهه، أثناء البحث على اسمه عبر تطبيق "خرائط غوغل – Google Maps" قبل أيام.

ودعا النشطاء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لإزالة اللفظ المسيء المرافق لاسم "مسجد السيدة عائشة" على تطبيق "خرائط غوغل" من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه نحو محرك البحث "غوغل"

كتابة عبارة "مسجد السيدة عائشة" في خانة "البحث".

ستظهر 3 نقاط على جانب الصفحة – اضغط عليها.

ستظهر عدة خيارات وهي (مشاركة - اقتراح تعديل - هل أنت مالك النشاط التجاري - إغلاق القائمة).

الضغط على "اقتراح تعديل".

ستظهر اقتراحات (تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى - وإغلاق وإزالة).

اختيار (تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى) واحذف الكلمة البذيئة.

مقام الإمام علي بن أبي طالب

وكانت حالة من الجدل أثيرت قبل أيام حين فوجئ مستخدمو تطبيق "خرائط غوغل" بعبارات مسيئة تمت إضافتها أثناء البحث عن "مقام الإمام علي في مدينة النجف العراقية.

ونتيجة لذلك، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملة إلكترونية لإجبار محرك البحث الشهير غوغل على إزالة العبارات المسيئة عن مقام الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه، على تطبيق الخرائط التابع للشركة.

وعبر مستخدمو التطبيق عن غضبهم واستيائهم وغضبهم من الإساءة الواضحة والصريحة للمقام الذي يعد من أهم الأماكن المقدسة عند المسلمين الشيعة في العراق، مطالبين الجهات الرسمية التدخل ن أجل حل هذه المسألة.

كما دعا آخرون إلى استخدام أداة "التعديل" الموجودة على تطبيق "خرائط غوغل" من أجل كتابة الوصف الذي يليق بمقام الصحابي الجليل، وذلك وفقًا لخبراء تقنيين الذين أكدوا أن هذا الخيار متاح للجميع خاصة إذا كان (التعديل) بشكلٍ جماعي.

مسجد السيدة عائشة

هو مسجد أو جامع شُيّد بالقرب من قبر السيدة عائشة بنت جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن علي بن أبي طالب.

ومر بناء مسجد السيدة عائشة في عدة مراحل، هي:

القرن السادس الهجري: ظل قبر السيدة عائشة مزارًا بسيطًا (حجرة مربعة تعلوها قبة).

في العصر الأيوبي: أنشئ بجوار المزار مدرسة بأمر من صلاح الدين الأيوبي لحمايته من هجمات الصلبيين.

في القرن الثامن عشر: تمت إعادة بناء المستجد وبات يتكون من مربع يتوسطه صحن وتحيط به الأروقة.



