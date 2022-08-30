غيوم بألوان قوس قزح تظهر في سماء الصين.. ما القصة؟

شهد سكان مدينة هايكو، الواقعة في الجزء الشمالي من مقاطعة هاينان جنوبي الصين، ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها حين زينت سحابة بألوان طيف قوس قزح السبعة.

وسارع سكان المدينة الصينية إلى توثيق اللحظة الاستثنائية بالتقاط صور ومقاطع فيديو تُظهر السحابة الملونة وعي تسبح في السماء ثم نشروها عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وحظيت صور السحابة الملونة على تفاعل واسع داخل الصين وخارجها وسط تساؤلات عن تفسير علمي لهذا الظاهرة الطبيعية النادرة التي قلما نشاهدها في السماء.

وذكر عدد من متناقلي صورة السحابة الملونة إلى أنها أعادت إلى أذهانهم مشهد من فيلم خيال علمي حين تُضاء السماء بألوان زاهية أثناء هبوط مركبة فضائية غريبة على الأرض.

ذكرت تقارير علمية أن الظاهرة التي شهدها سكان المدينة الصينية يطلق عليها اسم "سحابة الوشاح"، والتي تُعرف أيضًا باسم "الغيوم العدسية" أو Pileus، والتي تتشكل بسبب تبريد وتكثيف الهواء الرطب الذي يتم دفعه لأعلى وفوق الذروة.

Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE — Sunlit Rain (@Earthlings10m) August 26, 2022

تُعد غيوم Pileus المفضلة لدى مراقبي السحب، لأنها ليست شائعة جدًا، ولكن إذا تم تحديد المكان الذي قد تظهر فيه فيمكن اكتشافها في الأيام التي تتوقع فيها تطور السحب الركامية إلى عواصف رعدية.

سحابة بيلوس

سحابة الوشاح أو سحابة الغطاء، هي سحابة صغيرة، أفقية تظهر فوق سحابة ركامية، وغالبًا ما تكون قصيرة العمر، حيث ترتفع السحابة الرئيسية تحتها عبر الحمل الحراري ثم سرعان ما تتلاشى.

يمكن أن تتشكل سحابة بيلوس أيضًا فوق الجبال، وسحب الرماد، وسحب البيروكومولوس من البراكين المنفجرة، كما يمكن أن تتكون فوق بعض سحب الفطر من التفجيرات النووية عالية الإنتاجية.

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