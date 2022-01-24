فاجعة تهز عالم الرياضة .. وفاة سادس لاعب على أرضية الملعب خلال شهرين

ودعت الأوساط الرياضية قبل ساعات اللاعب العُماني منذر الحراصي بعد أقل من شهر من وفاة لاعب مسقط العُماني مخلد الرقادي.

وكشفت وسائل إعلام محلية في سلطنة عُمان أن وفاة اللاعب منذر وقعت على أرضية الملعب وأمام زملائه في نادي الرستاق العُماني بعد تعرضه لنوبة قلبية سقط بسببها مغشيًا عليه قبل أن يتم إعلان وفاته.

وذكرت وسائل الإعلام أن اللاعب الراحل منذر هو نجل لاعب النادي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

ونشر نادي الرستاق الرياضي نعي للاعب منذر الحراصي، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوين "تويتر"، جاء فيه: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة إبنه منذر.

والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء.

تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون#الرستاق pic.twitter.com/enefDEfJfB — نادي الرستاق الرياضي (@alrustaqclub) January 23, 2022

وتعد وفاة اللاعب منذر هي الفاجعة الثانية التي تهز الأوساط الرياضية في السلطنة، ففي ديسمبر الماضي توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه.

وفاة 5 لاعبين ومدرب

فقد 5 لاعبين ومدرب رياضي حياتهم خلال الشهرين الماضيين، ما أثار موجة من القلق والتساؤلات عن الأسباب، ووجه البعض أصابع الاتهام نحو اللقاحات المضادة لفيروس كورونا:

في 2 ديسمبر الماضي، أعلن نادي المجد السكندري المنافس في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم وفاة مدربه أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي السابق بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه.

في 22 ديسمبر الماضي، أعلن نادي تورنادو الإندونيسي إن حارس مرمى الفريق توفيق رمزي توفي بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء مباراته أمام فريق فاجانا.

في 23 ديسمبر الماضي، أعلن نادي مسقط العُماني وفاة اللاعب مخلد الرقادي بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه.

في 24 ديسمبر الماضي، توفي اللاعب الكرواتي مارن كاشيش بسبب أزمة قلبية في الملعب.

في 25 ديسمبر الماضي، توفي اللاعب الجزائري سفيان لوكار الحياة بعد سقوطه في أرض الملعب إثر إصابته بنوبة قلبية.

في 27 ديسمبر الماضي، لقي لاعب نادي الرجاء للشباب في المغرب وفاة أحد لاعبيه الشباب بعد تعرضه لسكتة قلبية أودت بحياته.