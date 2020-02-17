فايروس الكورونا يخطف مُخترع "أشعة غاما المُجسمة".. الثورة في علاج الأورام السرطانية

يواصل فيروس الـ"كورونا المُستجد" حصد الأرواح، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالمرض الى أكثر من 71 ألف، وتسابق الدول لإجلاء رعاياها من الصين.

وفي خسارة "علمية" جديدة تضاف إلى أزمة تفشي فيروس "كورونا"، لقي العالم البارز في مجال الهندسة الطبية "دوان تشنغتشنغ-Duan Zhengcheng" مصرعه من جراء إصابته بالمرض الذي أودى بحياة 1.700 شخص في الصين وتمدد إلى حوالي ثلاثين بلدًا.

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وأفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية، أمس الأحد، أن العالم البارز توفي السبت عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وقالت صحيفة "الشعب" إن "دوان" ابتكر اختراعات عديدة أبرزها نظام أشعة غاما المجسمة OUR-QGD عام 1996، الذي يستخدم لعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وغيرها من تشوهات الدماغ.

ماهي أشعة غاما المجسمة

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هي أشعةٌ كَهْرُومِغْنَاطِيسِيةٍ، تم اكتشافها سنة 1900 على يد العالم الفرنسي فيلارد. وهي نتاج للتفاعلات النووية التي غالبًا ما تحدث في الفضاء، كما تنتج أيضًا من العناصر المشعة مثل اليورانيوم وباقي النظائر المشعة، ولذلك تحرم المعاهدات الدولية إجراء هذه التفجيرات.

وهي تنتشر في الفراغ والهواء، بسرعة تساوي سرعة الضوء، ولها طاقة أعلى، وقدرة أكبر على النفاذ من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وموجاتها قصيرة جدًا، وتتراوح أطوالها بين 0.05انغستروم إلى 0.005 انغستروم.

أما عن استخداماتها، فهي تستخدم في المجالان الطبي والصناعي، ولكن بكميات صغيرة جدًا، حيث جرعات الأشعة التي تعطى للمريض محسوبة بدقة كبيرة بحيث تدمر الخلايا السرطانية، وأما خلايا الجسم السليمة فهي تستعيد صحتها بعد فترة نقاهة وتستطيع متابعة سير العمليات الحيوية في الجسم.

وفي العلاج الطبي فتستخدم غالبًا لقتل الخلايا السرطانية، وأما في المجال الصناعي فهي تستخدم لتصوير أنابيب البترول لمعرفة جودة الأنابيب وسلامة اللحام، إضافة إلى قتل الجراثيم في المواد الغذائية المعلبة وتعقيم الحبوب، وبما أنها نتاج للتفاعلات النووية، فإنها دون شك تستخدم في المفاعل والقنابل النووية.