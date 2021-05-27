فتاة تستقيل من وظيفتها في الأمم المتحدة لتستعرض أسلوبها حياتها الملوّن على "إنستغرام"

روت إحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماهي رحلة انتقالها من عالم السياسة وحقوق الإنسان الى عالم الموضة والأزياء.

وقالت "ماميسا مبوب" (43 عامًا) لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لديها ما يقرب من 400 زوج من الأحذية ذات الكعب العالي وتقول إن ارتداء ملابسها يوميًا أثناء فترة إغلاقات "كورونا" ووضع المكياج كل صباح ساعدها على التأقلم في تلك الفترة الصعبة.

وأشارت "ماميسا"، التي تعيش في جنيف، بأنها عملت سابقًا في الأمم المتحدة كرئيسة سابقة لقسم التجارة في وزارة التجارة في غامبيا، لمساعدة النساء والفتيات في الحصول على التعليم.

لكن العاملة الإنسانية السابقة، التي تخلت عن مهنتها لتصبح نجمة على "إنستغرام"، تصر على أن القيمة المدهشة لخزانة ملابسها لا تجعلها بحاجة للعمل.

وتمتلك "ماميسا" ما بين 300 و 400 زوج من الأحذية وقالت إنها "مدمنة على شراء الأحذية، وتتباهى بامتلاكها أحذية من علامات فاخرة مثل Fendi إلى الأزياء الراقية من Zara.

وقالت "ماميسا": "لدي 300 إلى 400 زوج من الأحذية، ارتدي الكعب العالي في المنزل وأضع المكياج بمجرد استيقاظي من النوم، لقد فعلت هذا لأنني أعتقد أن الإغلاق لا ينبغي أن يكون سببًا للتخلي عن نفسك وأن تكون بائسًا".

وقالت بأنها تشعر بالسعادة لأنها تمتلك أكثر من "60 حقيبة يد مصممة" من العلامات التجارية الفاخرة مثل Hermes و Chanel - إلى جانب عدد قليل من علامات High Street بما في ذلك H&M.

وأنشأت "ماميسا" حسابها على "إنستغرام" في بداية الإغلاق وبعد أقل من عام وصل عدد متابعيها الى أكثر من 120 ألف متابع وأصبحت من أكثر مدونات الموضة شهرة في سويسرا.

وقالت: "أشجع متابعاتي على عدم الخوف من ارتداء أحذية ملونة - خضراء، حمراء، أرجوانية، لقد مللنا القيود الفروضة علينا في مكان العمل".

وأشارت الى أنها تحاول تجنب ارتداء أحذية سوداء أو بنية اللون، فهي تمتلك أحذية بجميع الألوان: من الوردي إلى الأزرق الكهربائي والأرجواني والأخضر والأصفر والأحمر.

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