فتيات بأسنان مرعبة ويشربن الدم في حفل ماجن بالكويت!

ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على فتيات وضعن أسنانًا مرعبة وبدأن بشرب سائل شبيه بالدماء انسياقًا وراء معتقدات باطلة.

وكشفت مصادر في إدارة مكافحة الآداب الكويتية بأنها رصدت مقطع فيديو يوثق ممارسات شيطانية لمجموعة من الفتيات بعد أن وضعن أسنانًا شيطانية في "حفل ماجن" أقيم بشقة في أبو حليفة.

وبدأت بعدها تحريات قطاع الأمن الجنائي حتى وصلت للحفل وألقت القبض على الفتاة التي ظهرت في الفيديو وبقية المتواجدين في الحفلة.

يذكر أن "عبدة الشيطان" تدعو إلى تمجيد القوة، والاستمتاع بكل ما حرمته الأديان والاستعانة بالسحر و السحرة ورى أتباعها أن الشيطان يكافئ أتباعه بالسرور والسعادة وامتلاك الدنيا بكل مسراتها، وبعد الموت يبعثون إلى الأرض ليحكموها ويتمتعوا بملذاتها.

ويبث أتباع هذه الزمرة سمومها لدى المراهقين الذين ما أن يلامسون العشرين حتى يتحولوا إلى كائنات مخدرة لا واعية، ضحايا المؤامرة على بني البشر.

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