فضيحة أثير تشعل مواقع التواصل.. ومغردون يتهمونها بالإساءة للسعودية

تصدر وسم "#أثير_تشوه_سمعه_السعودية" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول مقطع فيديو لمشهورة "سناب شات" تدعى "أثير".

ويرصد مقطع الفيديو المتداول على ذات الوسم أثير وهي تصور فتاة أخرى، لا يُعرف فيما إذا كانت شقيقتها أم صديقتها، وهي تبكي على السرير وتصرخ بوجهها.

Hashtag Summary:



TikTok star showing off her body and she is only 15 years old.



#اثير_تشوه_سمعه_السعوديه pic.twitter.com/FahBkTpZUP — مختصر الهاشتاق (@Hashtag_Summary) July 5, 2021

وادعى المغردون بأن أثير تعمدت تصوير الفتاة وهي ترتدي ملابس النوم وأظهرت جزءًا من جسدها من أجل لفت الأنظار لها وجذب المزيد من المتابعين.

وانتقد المغردون تصرف أثير الذين قالوا بأنها لا تزال صغيرة على حركات كهذه لا تليق بالفتاة السعودية حيث أنها في الرابعة عشر من عمرها.

في حين أشار عدد من المغردين الى أن المقطع عفوي ولا يحمل في طياته أي معانٍ غير سوية.

يذكر أن الجهات المختصة في السعودية أطلقت حملة الشهر الماضي لمحاسبة من يتجاوز من مشاهير السوشال ميديا الأنظمة والقوانين واللوائح الرسمية، والمعروف والعادات والتقاليد الاجتماعية، فالغالب أن المشهور يزداد شهرة بعد ارتكابه للجريمة المعلوماتية، بل وتزداد أعداد متابعيه.

وقد أظهرت إحصائية حديثة صدرت في مطلع العام الجاري عن موقع (ستايستا) الإلكتروني، أن السعودية هي الخامسة عالميًا من حيث عدد المستخدمين لتطبيق الـ"سناب شات"، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند وفرنسا والمملكة المتحدة. وهذا ما يفسر توجه مشاهير الدول المجاورة إلى المجتمع السعودي وصناعة محتوى خاص به لنيل مزيد من الانتشار والإعلان والمال.