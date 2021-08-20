فضيحة البريوس طبربور تهز الشارع الأردني وتعيد للأذهان فضيحة الفورد الجنسية!

فضيحة البريوس هو الإسم الأكثر تداولاً حالياً بعد أن تم مشاركة فيديو جنسي فاضح في شوارع العاصمة الأردنية وتحديداً منطقة طبربور.

الفيديو المتداول أظهر شاب في أوائل العشرينات من عمره وهو يخرج عضوه الذكري خلال قيادة سيارة من نوع بريوس والذي تزامن مع تواجد أحدهم على شبابيك إحدى البنايات وقام بإلتقاط الفيديو.

الفضيحة الجنسية أثارت غضب الشارع الأردني الذي عبر عن ذلك بعدة تغريدات وتعليقات كان منها

"المفروض سايق البريوس الي طلع بالڤيديو المقرف تتبهدل صحة الي خلفه لانه هذا فعلياً عبارة عن مغتصب بس لسا ما صحتله الفرصة المناسبة"

الفروض سايق البريوس الي طلع بالڤيديو المقرف تتبهدل صحة الي خلفه لانه هذا فعلياً عبارة عن مغتصب بس لسا ما صحتله الفرصة المناسبة — الهاشِم ♤ (@alhashemx) August 20, 2021

وتابع آخر "السكوت عنه عبارة عن منحِه فرصة تانية عشان يقدم على هيك فعل".. وجاء في تغريدة أخرى "لوين رح نوصل؟ شو هالتصرفات الجنسية اللاأخلاقية.. الواحد صار يخاف يطلع بناتوا على الشارع".

الجهات الأمنية بدورها أكدت أنه تم القبض على الشاب وتحويله للتحقيق من اجل إتخاذ الإجراء المناسب ضده بسبب هذه الفضيحة.

المشهد المتداول أعاد للأذهان الفيديو الفاضح والذي كان قد انتشر من داخل سيارة فورد وأظهر تصرفات لا أخلاقية لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في أكثر شوارع العاصمة الأردنية نشاطًا وحركة.

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