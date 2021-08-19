400 شاب يتحرشون بفتاة "تيك توك" في باكستان.. مزقوا ملابسها واعتدوا عليها!

يشهد الشارع الباكستاني حالة من الغليان على خلفية تحرش 400 شاب بإحدى مشاهير السوشال ميديا أثناء تصويرها فيديو "تيك توك".

وقالت الشرطة الباكستانية إن فتاة تعرضت لاعتداء عنيف وتمزيق ملابسها أثناء تصويرها فيديو "تيك توك" في حديقة "مينار" العامة بمدينة لاهور عندما هاجمها حشد من 400 رجل يوم السبت الماضي.

Shocking beyond imagination!

400 men beating & tearing cloth of 1 tiktoker girl in #MinarePakistan

Girl screaming for help..Azaan going on in the background👇

These Vultures are no less than Talibanis. This is Naya Pakistan.@BJP4India @adeshguptabjp @SandeepfromBJP @Neiru1 pic.twitter.com/SWWm4ebdVd — Raizada YVS (@yvs_raizada) August 18, 2021

وتُظهر مقاطع الفيديو الصادمة للحادث فتاة يتم القبض عليها بالقوة وسحبها عبر حشد من المئات المتجمعين في الحديقة للاحتفال بعيد الاستقلال، وهو حدث بمناسبة نهاية الحكم الاستعماري البريطاني.

وقالت فتاة، وهي من مستخدمي تطبيق "تيك توك" في باكستان، إنها حاولت الهروب من الحشد مع ستة آخرين عندما "هاجمنا حوالي 300 إلى 400 شخص" و "اعتدوا علينا بعنف".

وقالت للشرطة كما ورد في تقرير إعلامي أول مسجل في مركز شرطة "لوري أدا": "كان الحشد هائلا وكان الناس يتسلقون السياج ويتجهون نحونا".

وأضافت: "كان الناس يدفعونني ويسحبونني لدرجة أنهم مزقوا ملابسي. حاول العديد من الأشخاص مساعدتي لكن الحشد كان ضخمًا للغاية واستمروا في الاعتداء علي".

خلال الهجوم، قالت الفتاة إن خاتمها وأقراطها "تم الاستيلاء عليها بالقوة"، بالإضافة إلى هاتف محمول لرجل كانت برفقته، وبطاقة هويته و 15000 روبية كانت بحوزته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد سجلت شرطة لاهور قضية يوم الثلاثاء الماضي ضد مئات مجهولي الهوية بتهمة الاعتداء على الفتاة ورفاقها الستة وسرقة ممتلكاتهم.

تم تسجيل تقرير حول قضية الاعتداء تحت الأقسام 354 أ (الاعتداء أو استخدام القوة الإجرامية ضد المرأة وتجريدها من ملابسها)، 382 (السرقة بعد التحضير للتسبب في الوفاة أو الأذى أو ضبط النفس لارتكاب السرقة)، 147 (الشغب) و 149 (التجمع غير القانوني) من قانون العقوبات الباكستاني.

وعبر وسم minarepakistan# بدأ رواد موقع التغريد "تويتر" رصد صور الشباب الذين ظهروا في مقاطع الفيديو ومناشدة الجهات الأمنية بالتعرف عليهم للقبض عليهم ومحاسبتهم على فعلهم الشنيع.

these guys were filming the entire incident. Look at the smile on their faces. Instead of making victim’s video viral , share their faces as much as u can. #enablers #MinarePakistan #minarepakistanincident #ayesha #wearewithyouayesha #400men pic.twitter.com/bG6NWhCWwD — rishaal. (@Rishaalfarhann) August 18, 2021

كما تناقلوا عبر ذات الوسم مقاطع فيديو توثق لحظات مرعبة عاشتها الفتاة خلال تواجدها في حديقة "مينار" العامة.

ومنذ ذلك الحين، حصدت لقطات الحادث مئات الآلاف من المشاهدات على تويتر وتيك توك، حيث عبر الكثيرون عن رعبهم وإحباطهم وغضبهم من الهجوم.

The Victim spoke with her Heavy Heart🥺😭💔

END OF HUMANITY!!!💔 #minarepakistan pic.twitter.com/9OQKvFvAco — Umer Chaudhry✨ (@umersiddique_ch) August 18, 2021

400men, 800 eyes. No eye felt shame, no hand came forward to protect. No heart felt fear of Allah. No soul got shattered. No tongue spoke a word to their mate. What A shame they bought to every man!! #minarepakistan #AyeshaAkram pic.twitter.com/YujILewa2e — U S M A N ❤️ (@Mr_Saim01) August 18, 2021

وندد طه سليم، نائب مفوض منطقة كراتشي المركزية، بالعنف ووصف الفيديو بأنه "صورة مقيتة لمجتمعنا".

وغرد المسؤول الباكستاني: "إن حادثة MinarePakistan# ليست الأولى من نوعها، أتذكر أن طاقم العمل أوصاني بإغلاق المتنزهات الكبيرة بما في ذلك Hill Park & ​​Jheel Park وما إلى ذلك في العيد للعائلات. لأنه تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة سابقًا".

يذكر أن باكستان قد حظرت منصة TikTok عدة مرات بزعم السماح "بمحتوى غير لائق" على منصتها.