فضيحة المرسيدس تهز الشارع الأردني من بعد فضيحة البريوس!

يعيش الشارع الأردني حالة غريبة بعد عدة فضائح جنسية أضيف لها مؤخراً فضيحة المرسيدس لتلحق بـ فضية البريوس والتي لم يمضي عليها 24 ساعة.

فضيحة المرسيدس أظهرت شاب يخرج عضوه الذكري داخل السيارة بالتزامن مع وجود شاب داخل باص نقل تمكن من إلتقاط الفعلة الدنيئة للشاب وتوثيقها بالكاميرا.

رواد السوشال ميديا تداولوا التعليقات عبر تطبيق تويتر ضمن صدمة كبيرة لما يواجه الشارع الأردني، وطالبوا بضرورة إلقاء القبض على الشاب ومعاقبته قانونياً على مثل هذه الأفعال الخادشة للحياء.

بالعودة لـ فضيحة البريوس، فقد أظهر الفيديو المتداول شاب في أوائل العشرينات من عمره وهو يخرج عضوه الذكري خلال قيادة سيارة من نوع بريوس والذي تزامن مع تواجد أحدهم على شبابيك إحدى البنايات وقام بالتقاط الفيديو.

بدورها أكدت الجهات الأمنية منذ ساعات أنه تم القبض على الشاب وتحويله للتحقيق من اجل إتخاذ الإجراء المناسب ضده بسبب هذه الفضيحة.

المشهد المتداول أعاد للأذهان الفيديو الفاضح والذي كان قد انتشر من داخل سيارة فورد وأظهر تصرفات لا أخلاقية لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في أكثر شوارع العاصمة الأردنية نشاطًا وحركة.

للمزيد من إختيار محرر:

فضيحة البريوس طبربور تهز الشارع الأردني وتعيد للأذهان فضيحة الفورد الجنسية!

400 شاب يتحرشون بفتاة "تيك توك" في باكستان.. مزقوا ملابسها واعتدوا عليها!