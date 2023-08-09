فضيحة جنسية تهز مسابقة ملكة الجمال إندونيسيا... إليكم التفاصيل

البوابة - تقدمت أكثر من ست مشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا 2023 للإبلاغ عن تعرضهنّ لـ"التحرش الجنسي" من قِبل منظمي المسابقة التي تحمل ترخيصًا مُعترفًا به دوليًا لتنظيم هذا الحدث بشكلٍ رسمي.

وقالت محامية المشاركات الست، ميليسا انغريني، الثلاثاء، أن موكلاتها تعرضنّ للحادث المؤسف أثناء إقامة مسابقة رسمية لاختيار ملكة جمال الكون في الفترة من 29 يوليو إلى 3 أغسطس في العاصمة جاكرتا.

وقالت المحامية ميليسا أن الشكوى جاءت بعد أن طُلب من المشاركات السبع اللواتي وصلن إلى المرحلة النهائية، بشكلٍ غير متوقع، خلع ملابسهنّ من أجل فحص أجسادهن في غرفة بها أكثر من 20 شخصًا، بينهم رجال.

المتسابقات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا 2023 في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر

وقالت انغريني إن المسؤولين من حامل رخصة ملكة جمال الكون في إندونيسيا، أصروا على فخص المشاركات جسديًا للتأكد من عدم وجود "أي ندوب أو سيلوليت أو وشم على أجسادهن".

وتابعت: "لم تكن المتأهلات للمراحل النهائية من المسابقة على علم بأنهن سيخضعن لمثل هذا الإجراء، إذ كان من المقرر في الأصل أن تكون مجرد جلسة لتجربة ملابس، وتم التقاط صور لخمسة منهن".

وتوقعت المحامية انغريني أن تشهد القضية ازديادًا في عدد المشتكيات، بحيث كلفها مزيد منهن الإبلاغ عن هذه الحوادث.

وقالت إن جميع المشاركات في المسابقة خضعوا لفحص جسدي غير متوقع، وعددهن 30 مشتركة.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، ترونويودو ويسنو أنديكو، للصحفيين الثلاثاء إن المشاركات رفعن بلاغًا للشرطة التي بدورها فتحت تحقيقًا رسميًا في الشكوى باستخدام التقرير "كأساس لمزيد من التحقيق".

مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا ترد

نشر الحساب الرسمي لمسابقة اختيار ملكة جمال الكون في إندونيسيا على "إنستغرام"، بيانًا رسميًا للرد على الادعاءات المتداولة، وذلك على لسان "بوبي كابيلا"، المديرة الوطنية لملكة جمال الكون في إندونيسيا.

وقالت المنظمة: نحن قلقون للغاية بشأن الاتهامات التي تم تداولها مؤخرًا بأن منظمة ملكة جمال إندونيسيا قد تلقت بعض الأموال من الفائزة في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا. نريد أن نؤكد بحزم أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة".

وتابعت: "تفتخر منظمتنا بدعمها لأعلى معايير العدالة والشفافية والمهنية في كل جانب من جوانب عملياتنا، يتم الحكم على كل متسابق بناءً على إنجازاته ومهاراته وصفاته، ولا توجد اعتبارات مالية أو خارجية أخرى تلعب دورًا في عملية الاختيار لدينا".

ذكرت كابيلا أنها تدعم حرية التعبير لجميع الناس. ومع ذلك، ذكرت أيضًا أنهم سيأخذون كل اتهام على محمل الجد.

وأضافت: "نعلم أننا نتعامل مع كل هجوم على نزاهتنا على محمل الجد، وإذا استمرت هذه الاتهامات الكاذبة في الانتشار أو الإضرار بسمعتنا، فلن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والحزم ضد الجهة المسؤولة".