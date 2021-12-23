فلكيًا.. هذا يوم غرة شهر رمضان 2022

تستعد الأمة الإسلامية لبدء شهر رمضان المبارك، الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، والذي يفصنا عنه نحو 102 يومًا.

ويتوجه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث للحصول على إجابة حول موعد بدء الشهر المبارك في 2022.

وكشف المعهد الوطني المصري لبحوث الفلك والجيوفيزياء بأنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 2 أبريل 2022.

متى سيتم تحري هلال رمضان 2022-1443 ؟

سيتم بمشيئة الله تحري هلال رمضان 2022-1443 بعد مغيب شمس يوم الجمعة الموافق 1 أبريل، الموافق 29 من شهر شعبان الهجري، وبناءً على ذلك، قال علماء الفلك إن الثاني من أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان.

ومن المتوقع أن يكون القمر مرئيًا بالعين المجردة عند غروب الشمس يوم 1 أبريل، مع بدء الصيام في اليوم التالي، السبت.

في الإمارات العربية المتحدة، ستؤكد لجنة رؤية الهلال مواعيد البدء الرسمية لشهر رمضان وعيد الفطر.

موعد تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022م في السعودية